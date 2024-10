Landesliga: Kaufering wacht beim Aufsteiger Manching zu spät auf

Mit einer annähernd guten Startphase in der ersten Halbzeit, wie sie der VfL Kaufering in der zweiten zeigte, wäre für den Fußball-Landesligisten in Manching mehr drin gewesen. Doch so gab es eine weitere bittere 2:4-Niederlage.

Nach den ersten 20 Minuten sah es aus, als würden die Kauferinger buchstäblich abgeschossen. Mit einem schnellen Angriff in der 3. Minute überraschte die Heimelf den VfL und stellte auf 1:0. Die weiteren Treffer fielen immer wieder nach demselben Muster: hoher Ball in den Strafraum, Kopfball, Tor. So baute Manching in der 13., 19 und 22. Minute den Vorsprung auf 4:0 aus. Damit waren die Kauferinger sogar noch gut bedient, denn Keeper Michael Wölfl war bei einigen weiteren guten Schüssen zur Stelle. Vom VfL dagegen war wenig zu sehen, die Bemühungen waren da, doch die Pässe kamen zu ungenau, stets war man einen Schritt zu spät, echte Torgefahr für die Heimelf bestand nicht. Manching schaltete nach dem Blitzstart einen Gang zurück, stand sicher in der Abwehr und setzte nur noch Nadelstiche.

Kaufering erzielte zwei schnelle Tore

In der zweiten Halbzeit zeigten die Kauferinger ein ganz anderes Gesicht: Schon nach vier Minuten staubte Felix Mailänder nach einem guten Angriff den Abpraller zum 1:4 ab und fast wäre nur drei Minuten später das zweite Kauferinger Tor gefallen. Stattdessen handelte sich Spielertrainer Sebastian Bonfert innerhalb weniger Minuten erste Gelb und dann auch noch Gelb-Rot (54.) ein - ein herber Rückschlag. Doch Kaufering ließ nicht locker: Nach einem Foul an Felix Mailänder verwandelte Daniel Neuhaus den Elfmeter zum 2:4 (61.) - sollte da doch noch was gehen? Plötzlich war die VfL-Abwehr auch viel aufmerksamer und es lief auch im Angriff besser. Trotz Unterzahl war es ein Spiel auf Augenhöhe, mit Chancen auf beiden Seiten - aber Kaufering lief die Zeit davon und es blieb bei der Niederlage.