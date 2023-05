TSV Landsberg II kann Aufstieg in die Kreisliga perfekt machen

In den Kreisklassen und A-Klassen stehen für die Teams die zwei letzten Spieltage an. Einige haben die Chance aufzusteigen, andere brauchen Punkte für den Klassenerhalt.

Zwei Spieltage stehen in den Kreisklassen und A-Klassen noch an. Die Reserve des TSV Landsberg kann an diesem Spieltag den Aufstieg in die Kreisliga klarmachen. Fuchstal und Dießen haben bei Siegen auch gute Chancen, es dem TSV gleichzutun, und in der Kreisklasse Augsburg stehen die Chancen auf den Durchmarsch von Kaufering gut. Andere Teams aus dem Landkreis brauchen noch Punkte, um die Klasse zu halten.

Aufstiegsrunde zur Kreisliga

Der Durchmarsch des MTV Dießen von der A-Klasse in die Kreisliga ist möglich. Ein Sieg bei Kochelsee in der Aufstiegsrunde wäre ein wichtiger Schritt. Zwei Spieltage vor Schluss trennen den ersten und den fünften der Tabelle nur vier Punkte in der Gruppe C. In der Gruppe D kann die Reserve des TSV Landsberg den direkten Aufstieg klarmachen mit einem Sieg in Hofstetten. Will Fuchstal den Sprung auf den Relegationsplatz noch schaffen und Peiting II überholen, ist ein Sieg gegen Issing Pflicht. Schützenhilfe könnte Weil leisten, das Peiting empfängt.

Verbleib in der Kreisklasse

In der Gruppe E ist Igling fast am Ziel. Mit einem Sieg daheim gegen Puchheim wäre der Klassenerhalt sicher. In der Gruppe F empfängt der Tabellenletzte Schondorf den SC Unterpfaffenhofen II und könnte diesen mit einem Sieg überholen, was den Relegationsplatz bedeuten würde. In Gruppe I hat Prittriching den Klassenerhalt sicher und reist nach Rott, das dieses Ziel mit einem Sieg auch erreichen würde. Spielen die Kellerkinder Haspelmoor und Eching unentschieden gegeneinander, wäre Rott auch bei einer Niederlage vorzeitig gerettet. Gewinnt Eching, ist auch noch der direkte Klassenerhalt für den FSV möglich. In der Gruppe K will der Tabellenfünfte Kinsau (13 Punkte) daheim den Rangzweiten Uffing (17) besiegen, um die Chancen auf den direkten Ligaverbleib zu wahren.

Aufstiegsrunde zur Kreisklasse

Der FC Scheuring (19 Punkte) kann in der Gruppe A das Aufstiegsrennen mit einem Heimsieg gegen Adelshofen (21) richtig spannend machen. Tabellenführer Wildenroth (22) hat bereits ein Spiel mehr absolviert. Die DJK Schwabhausen empfängt Landsberied. In der Gruppe C spielt Breitbrunn (Platz eins) gegen Söcking (2.), und Stoffen/Lengenfeld (4.) empfängt Finning (3.). Diese Teams trennen nur drei Punkte. Wer siegt, könnte am Ende der große Gewinner sein. Jahn Landsberg II empfängt Bernried.

Verbleib in der A-Klasse

In der Gruppe H ist der FC Weil spielfrei. In der Gruppe I empfängt der SV Prittriching II den SV Erpfting. Die Hausherren brauchen noch Punkte für den Klassenerhalt. Der SC Egling ist spielfrei. Schondorfs Reserve empfängt in Gruppe K Maisach II. Zuletzt bekamen die Ammerseeler zweimal kein Team zusammen. Der Abstieg steht fest. In der Gruppe M muss Spitzenreiter SV Reichling nach Hohenpeißenberg. Hier steht der spielfreie FC Thaining als Absteiger fest. In der Gruppe N empfängt der FC Dettenschwang den TSV Pähl. Apfeldorf reist nach Tutzing. Beide Teams aus dem Landkreis haben den Klassenverbleib sicher.

Kreisklasse Augsburg

Kauferings Reserve muss zum SV Untermeitingen. Der rangzweite VfL – punktgleich mit Spitzenreiter Kleinaitingen – könnte den Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga schaffen. Mit einem Sieg gegen den Tabellenzehnten Untermeitingen wäre der Platz für die Aufstiegsrelegation sicher. Untermeitingen und Kleinaitingen trennten sich vergangene Woche 1:1. Der im Mittelfeld platzierte SV Hurlach empfängt Ustersbach.