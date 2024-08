VfL Kaufering steht vor „vielleicht schwerstem Spiel des Saison“

Der VfL Kaufering muss ganz schnell einen Rückschlag verkraften. Denn in der Fußball-Landesliga steht das Team vor dem „vielleicht schwersten Spiel der Saison“, das vermutet Spielertrainer Sebastian Bonfert. Und dieses steigt am Sonntagabend (17 Uhr) beim Spitzenreiter Jetzendorf.

Mit einem beeindruckenden 3:0-Erfolg in Olching waren die Kauferinger in die englische Woche gestartet, doch am Mittwochabend gab es wieder einen Rückschlag. Gegen den Bayernliga-Absteiger Dachau zeigte der VfL in der ersten Halbzeit eine gute Leistung, musste sich am Ende aber mit 1:4 doch deutlich geschlagen geben. „Nach der Pause waren wir vor allem bei Standards nicht gut“, lautete Bonferts Urteil. „Aber so ist das nun mal im Fußball, da muss man immer wieder mal einen Rückschlag verkraften.“

Jetzendorf steht ungeschlagen an der Tabellenspitze

Diesmal bleibt den Kauferingern aber nicht viel Zeit, denn schon am Sonntag geht es weiter. „Jetzendorf hat in den vergangenen Jahren einen stetigen Aufwärtstrend gezeigt“, blickt Bonfert auf die Partie. Außerdem sei das Team extrem heimstark. In dieser Saison steht der TSV ungeschlagen an der Tabellenspitze, allerdings mühte sich das Team zuletzt gegen das punktlose Schlusslicht Erkheim „nur“ zu einem knappen 1:0. Dennoch: „Jetzendorf hat einen starken Angriff und ein sehr gutes Umschaltspiel“, weiß Bonfert.

Bei seiner Mannschaft komme es darauf an, mehr Konstanz in die Leistung zu bringen. „Unser Problem sind bislang die Schwankungen“, lautet seine Einschätzung. In Jetzendorf könnte es auch sein, dass er selbst wieder auf dem Feld steht. „Bislang haben es die Spieler gut gemacht, aber manchmal fehlt ein bisschen die Führung“, so Bonfert - dafür könnte der 36-Jährige, der auch bereits Regionalliga gespielt hat, mit seiner Erfahrung natürlich sorgen. Auf der anderen Seite könnte diese Erfahrung nur durch Spielpraxis erlangt werden - Bonfert lässt sich alle Optionen offen. Verzichten muss er möglicherweise auf Patrick Feicht, Thomas Hasche und Felix Mailänder.