Klar aufsteigende Tendenz hat der VfL Kaufering zuletzt in der Fußball-Landesliga gezeigt. Vor allem der Sieg in Olching gab dem Team von Spielertrainer Sebastian Bonfert und Trainer Michael Grasse viel Selbstvertrauen. Das sollte sich gegen Dachau auszahlen - doch dazu kam es nicht. Am Ende mussten sich die Kauferinger mit 1:4 geschlagen geben.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dachau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis