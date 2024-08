Yannik Dillinger erzielt für Jahn Landsberg einen Hattrick

Sowohl mit dem Auftritt seiner Mannschaft, als auch mit dem Ergebnis war Armin Sanktjohanser, Trainer von Jahn Landsberg, nach dem 4:1-Sieg gegen Hohenfurch zufrieden. „Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. In der ersten Halbzeit hatte Hohenfurch zwei gute Chancen, die unser Torhüter toll parierte, insgesamt aber hatten wir mehr Möglichkeiten.“ Und einen Yannik Dillinger in Bestform: Der Jahnler erzielte einen Hattrick vor der Pause und hätte sogar noch ein viertes Tor nachlegen können. „Er hatte einen Supertag, aber die ganze Mannschaft hat sehr gut gespielt“, fasste Sanktjohanser die Partie zusammen.

