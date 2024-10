Handball-Herren des TSV Landsberg wollen zu Hause punkten

Nach zwei Auswärtsspielen treten die Handballer des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga zum ersten Mal in dieser Saison zu Hause an. Zu Gast ist am Sonntag, ab 18 Uhr, im Sportzentrum die HSG Isar-Loisach. Die HSG möchte gerne an die ersten drei Plätze heran schnuppern - und hat damit ein ähnliches Ziel wie die Landsberger.

Trainiert werden sie nun von Marco Cramer, für den erfahrenen Handballer ist es seine erste Station als verantwortlicher Coach. Er setzt auf ein neues, schnelles Spielsystem und denkt, dies mit der leicht veränderten Mannschaft gut umsetzen zu können. Etwas Probleme haben die Gäste auf der Torhüterposition, da der junge Stammkeeper gleichzeitig in der A-Jugend spielt. Genauso wie die Gastgeber ist die HSG mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Zuletzt konnte sie sich über einen klaren Erfolg gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz freuen. Die TSV-Handballer wollen natürlich die Punkte zu Hause behalten und die unglückliche 27:28-Niederlage in Weilheim vor eigenem Publikum vergessen machen. Gegen die ambitionierten Gäste wird es vor allem darauf ankommen, die eigene Fehlerquote niedrig zu halten, um sie nicht in ihr schnelles Spiel kommen zu lassen. Wenn

der Virus nicht noch zuschlägt, kann der Gastgeber gut aufgestellt ins Spiel gehen.

Auch die Zweite des TSV Landsberg spielt im Sportzentrum

Vorher erwarten ab 16 Uhr die Herren II die Zweite der HSG Gröbenzell-Olching. Nach der deutlichen Auswärtsniederlage will man zu Hause wieder punkten. Den Handballnachmittag im Sportzentrum eröffnet um 14 Uhr die C-Jugend. Nach zwei Siegen gegen außer Konkurrenz spielende Teams will man an diese Erfolge gegen die DJK Augsburg-Hochzoll anknüpfen. Ihre ersten Spiele haben am Samstag die neu formierten D-Mädchen in Ottobeuren gegen die Gastgeber und Pfronten. Die D-Jugend fährt zum Turnier nach Kaufbeuren. Los geht es auch für die A-Mädchen in der Bezirksoberliga mit dem Spiel beim TSV Pfronten. Für die jüngsten Teams stehen am Sonntag Turniere an. Die F-Jugenden spielen in Mindelheim, die E-Teams laufen in Weßling auf. Die Damen sind spielfrei. (AZ)