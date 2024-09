Handball: Landsbergs Herren II und zwei Nachwuchsteams können jubeln

Über einen gelungenen Saisonstart konnten sich die Herren II der Handballer des TSV Landsberg freuen. Das Team gewann daheim mit 29:23 gegen Bad Tölz. Dieses Jahr tritt der TSV erstmals in der Ostgruppe der Bezirksklasse Alpenvorland an. Man trifft also in der Regel auf Teams, gegen die am noch nicht gespielt hat. Die Gastgeber kamen gut ins Spiel und verschafften sich einen Vorsprung (6:2/10.). Die Gäste hielten allerdings dagegen, vor der Pause kamen sie auf 11:10 heran, aber der TSV fing sich schnell wieder und mit einer 5:0-Serie sorgten die Spieler bis zum Seitenwechsel für klare Verhältnisse (16:10/30). Der zweite Durchgang verlief ausgeglichen. Die Gäste ließen sich nicht weiter abschütteln, Landsberg hatte das Spiel im Griff und hielt den Vorsprung.

TSV: Ruenz, Müller (5), Altmiks, Stütz, Metzner (4), Riedl, Ontl, Hierstetter (4), Redl (3), Jorasch (9), Heidner (3), Maas, Hones (1), Wimbauer.

Auch der Nachwuchs bestritt seine ersten Spiele. In dieser Saison treten die Handballer des TSV Landsberg mit zwei Mädchenmannschaften in der C-Jugend an. Der ältere Jahrgang, die C1-Jugend traf in der für sie neuen, höheren, Bezirksoberliga auf Gilching. Der Start verlief ein wenig holprig. Das Team machte sich mit unnötigen Ballverlusten und ungenutzten Chancen das Leben lange selbst schwer. Immer wieder gab es schöne Aktionen, aber keine richtige Stabilität im eigenen Spiel. So ging es mit einem 8:9 in die Pause. Den besseren Start nach der Halbzeit erwischten die Gäste und erarbeiteten sich einen kleinen Vorsprung (9:13/31.). Die Landsbergerinnen steigerten sich aber und fanden über den Kampf zurück zum eignen Spiel und verkürzten. Beim 15:16 (41.) war man wieder dran. Aber der Ausgleich wollte nicht gelingen. So wurde es am Ende eine 18:19-Niederlage.

TSV: Holzmann, Widmann (3), J. Krumm, M. Krumm, Martin (2), Käck (1), J. Erdt (6/1), K. Erdt, Laps (1), Masarova (1), Buschendorf (2), Böhm (2).

Die jüngere C2-Jugend tritt in der Bezirksklasse an. Das Team ist aus der D-Jugend aufgerückt. Im ersten Spiel war Weßling zu Gast. Die eher schwach besetzten Gäste bereiteten dem gut eingespielten Landsberger Team keine Probleme. Der TSV-Nachwuchs profitierte zudem davon, dass die Gäste es nicht schafften, einen ihrer sieben Siebenmeter im Tor unterzubringen. So gewann der TSV am Schluss überlegen mit 18:3.

TSV: Salis (6), Rigel, Bushati (5), Ivanova (3), Schingnitz, Müller, Friedrich (4), Forstner, Olfert, Alsleben.

Männliche D-Jugend startet mit Sieg und Niederlage in die Saison

Zum ersten Turnier in der Bezirksliga ging es für die männliche D1 Jugend der Landsberger Handballer nach Kaufbeuren. Im ersten Spiel traf das Team auf Marktoberdorf-Biessenhofen. Die Allgäuer zogen gleich mit 0:3 davon. Landsberg kämpfte zwar mit vollem Einsatz, aber gegen die beweglichen Gegner war die Abwehr nicht schnell genug und es gab im Angriff zu viele Ballverluste. Und auch die Chancenverwertung blieb hinter den Erwartungen. So musste Landsberg die Überlegenheit der Gegner anerkennen und sich mit 24:14 geschlagen geben. Etwas sicherer wurde das Team dann gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz vergab aber immer noch viele Chancen. Trotzdem führte Landsberg zur Pause mit 8:4. In der zweiten Hälfte setzte sich der positive Trend fort. Das Team freute sich am Schluss über einen klaren 23:15-Sieg. (AZ)

TSV: Nowarre, Fiedler, Fent, Schmid, Preuß, Zorbic, Niedermayer, Trebien, Ebersold, Berrang