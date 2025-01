Handball-Teams des TSV Landsberg punkten in der Bezirksoberliga

Der Start ins Jahr 2024 ist sowohl den Herren als auch den Damen des TSV Landsberg gelungen: Beide verbuchten die nächsten Punkte in der Handball-Bezirksoberliga. Während es für die Männer eine klare Angelegenheit war, mussten die Frauen bis zum Schluss zittern.

Herren Mit einer konzentrierten Leistung über 60 Minuten sicherten sich die Landsberger Handballer zu Hause die Punkte gegen die HSG Gröbenzell-Olching. Zunächst sah es gegen den Tabellennachbarn gar nicht so deutlich aus. Die Landsberger waren zwar von Anpfiff weg konzentriert, aber auch die Gäste zeigten, dass sie etwas wollten (4:3/7.). Der Vorteil in den ersten Minuten lag bei der heimischen Abwehr. Mit guter Ordnung stand der TSV kompakt, ging gut in die Zweikämpfe und stellte sich immer besser auf die Gegner ein (10:7/15.). Immer besser ins Spiel kam dann der Landsberger Keeper Dominik Keller. So entschärfte er vor der Pause in Serie freie Würfe der Gäste. Da seine Mannschaftskameraden vorne weiter sicher trafen, wuchs der Vorsprung mit einer 5:0-Serie auf 19:11 (26.) an. Mit weiterhin druckvollen Angriffen und guter Abwehrarbeit machten die Gastgeber daraus bis zur Pause ein 21:12.

Handballer des TSV Landsberg bauen den Vorsprung aus

Nach dem Wechsel knüpfte Landsberg nahtlos an die gute Leistung an - schnell wuchs der Vorsprung auf 27:15 an (36.) und das Spiel war entschieden. Trainer Florian Pfänder wechselte viel, aber auch die zweite Reihe zeigte Einsatz und traf. So konnte sich jeder Feldspieler über ein Tor freuen. Bis auf 42:22 (54.) zog Landsberg weg, in den Schlussminuten ging es dann in der Abwehr nicht mehr ganz so zur Sache, so stand am Ende ein 45:29 auf der Anzeigetafel. „Ein schöner Erfolg“, war Trainer Florian Pfänder nach dem Spiel zufrieden. „Das haben die Jungs seriös durchgezogen und einfach ein gutes Spiel abgeliefert. Dabei konnten wir nicht in Besetzung auflaufen. Und gut, dass wieder die ganze Bank spielen konnte.“ Damit haben die Landsberger ihren 5. Tabellenplatz stabilisiert.

TSV: Dominik Keller, Leon von Hayek, Janno Piper (5), Nicolai Putz (9/1), Christian Eisen (1), Johannes Kauter (1), Fynn Meier (4), Lukas Spieß (2), Christoph Dreher (5), Armin Ahic (5), Marco Spanger (4), Arne Quitsch (1), Kai Roth (6/2), Robin Ontl (4).

Damen Alle waren sich nachher einig: Das Remis im Heimspiel gegen den TSV Murnau war eindeutig ein gewonnener Punkt. Gegen den Tabellennachbarn waren die Landsbergerinnen nämlich nie so richtig in Tritt gekommen und sicherten sich den Punkt erst in den letzten Minuten. Nach der Weihnachtspause brauchten die TSV-Damen eine Viertelstunde, um einigermaßen ins Spiel zu kommen. Viele technische Fehler verhinderten ein effizientes Angriffsspiel, und in der Abwehr fehlte es an Kompaktheit. Murnau spielte nicht überragend, machte aber weniger Fehler und führte nach sieben Minuten bereits 7:2. Nach einer Auszeit wurde es bei Landsberg etwas besser, und mit schönen Aktionen verkürzte sich der Rückstand zur Pause auf 9:12.

Über den Kampf kommen die TSV-Damen ins Spiel

Nach dem Wechsel waren die Gastgeberinnen viel entschlossener, jedoch blieb die Fehlerquote zu hoch. Es fehlte die Präzision und manche Würfe kamen zu unvorbereitet, sodass sie kein Problem waren für die aufmerksame Murnauer Torhüterin. Zugleich brachte man die Reihen in der Abwehr nicht dicht. Aber die Landsbergerinnen kämpften und kamen so in der Schlussphase auf ein Tor ran (21:11/54.). Jetzt wurde es spannend - Murnau legte wieder zwei Tore vor, Landsberg blieb dran und eine Minute vor Ende gelang Jessica Fugatt der Ausgleich zu 24:24. „Das einzig Gute war heute der eine Punkt, es war kein gutes Spiel von uns“ war das Fazit von Trainer Amer Becirhodzic. Mit dem Punkt bleiben die TSV-Damen auf dem 7. Tabellenplatz. (AZ)

TSV: Annelie Aßner, Hana Becirhodzic (8/1), Lena Hierstetter, Marina Hereth (1), Barbara Bonfert (2), Franziska Kemeny (2), Michelle Schleevoigt, Manuela Friedrich, Carolin Schink (3), Johanna Juchem, Stella Makella (1), Simone Rank, Jessica Fugatt (7), Jule Kunstmann.