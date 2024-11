Handballer des TSV Landsberg haben ein volles Programm

Ein volles Programm erwartet die Handballer des TSV Landsberg am Wochenende. Sowohl die Damen als auch die Herren I sind in der Bezirksoberliga am Samstag beim TV Waltenhofen zu Gast.

Ab 18 Uhr treffen die Landsberger Damen auf heimstarke Gegnerinnen, die zuletzt, unter ihrem neuen Trainer Gerhard Jehle im Derby gegen den Tabellenzweiten aus Ottobeuren einen klaren Heimsieg einfuhren. Dabei bauten sie vor allem auf ihre gute Abwehrarbeit. Nach nur drei Spielen sind die Landsbergerinnen sicher noch nicht richtig im Rhythmus. Beim Sieg gegen den Eichenauer SV konnten sie zuletzt jedoch zeigen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Mit Einsatz und Konzentration haben sie ihr Potenzial gut auf die Platte gebracht. Wenn das wiederholt werden kann, sind sie als Mischung aus Jugend und Erfahrung nicht chancenlos.

Herren des TSV Landsberg wollen an gute Leistung zuletzt anknüpfen

Ab 20 Uhr wollen sich dann auch die Herren die Punkte im Allgäu holen. Die Gastgeber hatten einen überraschenden Trainerabgang im Sommer zu verkraften und können nur teilweise auf die Erfolgsmannschaft des vergangenen Jahres zurückgreifen. So laufen sie in wechselnden Besetzungen auf und behelfen sich auf der Bank mit internen Lösungen. Aber zu unterschätzen sind sie auf keinen Fall, besonders zu Hause. Die Landsberger wollen an die gute Leistung in Herrsching anknüpfen und so weiter zu mehr Stabilität finden. Für sie gilt es, konzentriert bei ihrem Spiel zu bleiben und mit wenig Fehlern den Spielraum des Gegners klein zu halten.

Am Sonntag haben ab 17 Uhr die Herren II den VfL Buchloe in der Hipper-Halle zu Gast. Als derzeitiger Tabellenführer der Bezirksklasse wollen sie natürlich ihren Spitzenplatz verteidigen. Vorher spielen dort ab 15 Uhr die B-Mädchen gegen den TSV Alling. Schon am Samstag laufen die C1-Mädchen bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf auf. Die C2 fährt am Sonntag nach Schwabmünchen, die C-Jugend nach Friedberg, die B-Jugend nach Ottobeuren und die A-Jugend zur HSG Lauingen-Wittislingen. Auch in Waltenhofen spielt die D-Jugend am Sonntag ihr nächstes Turnier. (AZ)