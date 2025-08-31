Icon Menü
In der Fußball-Spielgruppe Augsburg gehen die Teams aus dem Kreis Landsberg leer aus

Fußball

Für die Landkreis-Fußballer in der Spielgruppe Augsburg gibt es keine Punkte

Nicht nach Wunsch lief es für die Fußball-Teams aus dem Landkreis Landsberg in der Spielgruppe Augsburg. Ein Fehler kostet der SG Hurlach einen möglichen Punkt.
    •
    •
    •
    In der Kreisklasse Augsburg traten die beiden Landkreis-Teams am zweiten Spieltag zu Hause an.
    In der Kreisklasse Augsburg traten die beiden Landkreis-Teams am zweiten Spieltag zu Hause an. Foto: Thorsten Jordan (Symbolbild)

    Heimspiele standen für die beiden Landkreis-Teams in der Fußball-Kreisklasse Augsburg an. Der Kauferinger Reserve brachte das Heimrecht kein Glück - im zweiten Spiel gab es die zweite Niederlage. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte der TSV Königsbrunn auf. Zwar gab der Anschluss der Kauferinger per Elfmeter noch mal Hoffnung, am Ende war die Niederlage mit 1:4 aber deutlich.

