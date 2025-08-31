Für die Landkreis-Fußballer in der Spielgruppe Augsburg gibt es keine Punkte

Heimspiele standen für die beiden Landkreis-Teams in der Fußball-Kreisklasse Augsburg an. Der Kauferinger Reserve brachte das Heimrecht kein Glück - im zweiten Spiel gab es die zweite Niederlage. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte der TSV Königsbrunn auf. Zwar gab der Anschluss der Kauferinger per Elfmeter noch mal Hoffnung, am Ende war die Niederlage mit 1:4 aber deutlich.
Fußball
