Motorradfahrer Luca Göttlicher wechselt Rennstall und Marke

Motorradfahrer Luca Göttlicher aus Schwifting wird in der neuen Saison in einem anderen Team an den Start gehen, darüber informiert er in einer Pressemitteilung: „Nach dem Saisonende hatten wir einige Ideen und Gespräche, auch die Option weiterhin mit Triumph Supersport Germany anzutreten.“ Nach reiflicher Überlegung habe sich Göttlicher für den Team- und Markenwechsel entschieden. Er wird künftig Teil der Kawasaki-Familie sein und mit Werksunterstützung im „sehr erfahrenen Team“ von Weber Racing 2025 am Start stehen. Göttlicher sagt, er sei Triumph Deutschland und dem Team für den Einstieg in die IDM-SSP-Klasse sehr dankbar. Rückblickend hat er in der Box viel gelernt und sich nicht nur fahrerisch weiterentwickeln können. Ein besonderer Dank gelte Ulrich Bonsels, der immer ein offenes Ohr für ihn und seine Themen gehabt habe.

Schwiftinger Motorradpilot startet auch bei Langstreckenrennen

Der erste Rollout mit der frisch aufgebauten Ninja 636 SSP in der WM-Spezifikation fand in Almeria (Spanien) statt. Göttlicher sagt, er habe sich sofort wohlgefühlt und das Bike großartig angefühlt. Der nächste Entwicklungsschritt, um für die anstehende IDM-Saison bestens vorbereitet zu sein, ist in vollem Gange. Ein weiterer Test ist Mitte März in Valencia und ab Mitte April in Deutschland fix. Luca Göttlicher will an seine Leistung aus der abgelaufenen IDM-Saison anknüpfen und sich mit dem neuen Team nochmals steigern. Neben der kompletten IDM ist eine Gastteilnahme im Rahmen des Deutschen Langstrecken Cup sowie einige Renntrainings geplant.