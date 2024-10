Doppelter Abschied für Motorrad-Profi Marcel Schrötter

Im spanischen Jerez fanden die letzten Rennen der diesjährigen Supersport-Weltmeisterschaft statt. Der Pflugdorfer Marcel Schrötter verabschiedete sich mit zwei Platzierungen unter den Top-Fünf, doch für ihn war es nicht nur ein Abschied in die Saisonpause.

Es war eine schwierige Saison für den 31-jährigen Motorrad-Profi: Als Rookie in der vergangenen Saison belegte er in der WM-Gesamtwertung noch den tollen dritten Platz. Nach einem guten Start in die neue Saison lief es für Schrötter nicht mehr nach Wunsch - in der WM-Wertung verlor er immer mehr an Boden und belegte diesmal im Endklassement Rang fünf.

Schrötter bleibt in der Supersport-WM

In Jerez zeigte Schrötter noch mal, was möglich gewesen wäre - so ging er von Startplatz drei aus ins erste Rennen. Doch wieder holten ihn Probleme mit dem Motorrad ein und er verlor viele Positionen. Umso beachtlicher war sein vierter Platz im Ziel. Im zweiten Rennen musste Schrötter von Platz neun aus starten und arbeitete sich bis zum Ende auf Rang fünf nach vorne. Zwei ordentliche Ergebnisse, mit denen er sich auch von seinem Team MV Agusta Reparto Corse verabschiedet: Der 31-Jährige wird auch 2025 wieder in der Supersport-Weltmeisterschaft antreten, aber bei einem anderen Team. „Es war ein gutes Ergebnis für das Team und MV Agusta“, so Schrötter. „Es waren zwei großartige Jahre mit ihnen. Nächstes Jahr geht es weiter, aber in anderen Farben.“