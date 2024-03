Marcel Schrötter fährt wieder zweimal aufs Treppchen

In der Supersport-WM fährt Motorradprofi Marcel Schrötter erneut in beiden Läufen aufs Podest. Der erste Sieg wäre fast gelungen.

Marcel Schrötter ist in der Supersport-WM angekommen: Der LT-Sportler des Jahres 2023 fährt bei beiden Rennen in Barcelona aufs Treppchen und klettert in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz.

Es läuft beim 31-jährigen Motorradprofi aus Pflugdorf. In allen vier Rennen in diesem Jahr stand er auf dem Podest. Nur der Sieg fehlt Schrötter noch - beim zweiten Rennen in Barcelona war er davon gerade mal 0,00,086 Sekunden entfernt. Allerdings hätte es da auch anders ausgehen können, denn fünf Fahrer kamen innerhalb von einer Sekunde ins Ziel. Schrötter behauptete sich und musste nur Stefano Manzi mit dem Wimpernschlag den Vortritt lassen.

Schrötter holt kontinuierlich auf

Bereits im ersten Rennen in Barcelona zeigte der Pflugdorfer, der für das Team MV Agusta Reparto startet, dass ihm die Strecke liegt. Zwar musste er von Startplatz fünf aus ins Rennen gehen, doch Schrötter arbeitete sich im Verlauf des Rennens kontinuierlich nach vorne. Schließlich kam er auf Platz drei ins Ziel und stand damit, wie schon bei der ersten WM-Station in Australien, zweimal auf dem Treppchen.

Auch in der Gesamtwertung hat der Pflugdorfer damit auf den WM-Führenden viel Boden gutgemacht. Lediglich vier Punkte beträgt noch der Vorsprung von Yari Montella (Italien). Dieser verpasste in Spanien in beiden Rennen das Siegertreppchen und kam jeweils nur auf Rang vier. Marcel Schrötter bleibt nun ein bisschen Zeit, den Erfolg zu genießen, die nächsten Rennen stehen vom 19. bis 21. April in Assen an.

