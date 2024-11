Spielabsagen bei Landsbergs Fußballern und Basketballern

Der TSV Landsberg wollte das Jahr in der Fußball-Bayernliga erfolgreich beenden, mit einem Heimsieg gegen Erlbach, doch daraus wird nichts. Wie der Verein mitteilt, kann die Partie aufgrund des Zustands des Rasens im 3C-Sportpark gegen den Tabellendritten am heutigen Samstag nicht stattfinden. Dabei versprach das Duell durchaus interessant zu werden, hat Landsberg doch (zusammen mit der Reserve von 1860 München) bislang die meisten Tore in der Liga geschossen. Auf der anderen Seite kassierte keine Mannschaft so wenig Gegentore wie Erlbach. Bereits vergangene Woche konnte der TSV nicht antreten. Wegen des Wintereinbruchs hatte Gegner Unterhaching II die Partie abgesagt.

Ebenfalls abgesagt wurde das Duell der Basketballer der DJK Landsberg gegen den MTSV Schwabing 3 am Samstagabend. Die DJK liegt in der Tabelle der Bezirksoberliga derzeit auf Rang sechs mit vier Siegen und drei Niederlagen. Schwabing 3 hatte bislang alle seine fünf Partien verloren. Landsberg wollte nach zuletzt zwei Niederlagen, unter anderem gegen Ligaprimus TS Jahn München II, wieder Punkte einfahren.