VfL Kaufering in der Landesliga: Für den Verlierer wird es sehr eng

Die Fußballer des VfL Kaufering kämpfen um den Klassenerhalt. Sie hatten in den vergangenen fünf Partien allerdings Mannschaften als Gegner, die allesamt aktuell unter den Besten sechs der Landesliga Südwest platziert sind. Immerhin ein Sieg gegen Aindling und ein Unentschieden gegen Gundelfingen sprangen dabei heraus. Am Samstag ab 14 Uhr trifft das Team von Trainer Franco Simon nun daheim auf den Tabellennachbarn aus Olching. Das Hinspiel hatte Kaufering deutlich für sich entschieden. Für den Trainer ist klar, was den Ausschlag in der richtungsweisenden Partie geben wird.

