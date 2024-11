Die Lechrain Volleys wollen bisherige Saisonbilanz aufpolieren

Am Samstag sind die Herren I der Lechrain Volleys in der Landesliga Südwest in Augsburg gefordert. Ausrichter ist die DJK Augsburg-Hochzoll. Vergangenes Jahr holten die Augsburger knapp vor den LRV-Herren den Vizemeistertitel, scheiterten dann aber in der Aufstiegsrelegation zur Bayernliga. Beide Mannschaften haben sich den Saisonbeginn wohl anders vorgestellt. Die Lechrainer konnten nur zwei ihrer fünf Spiele gewinnen, Augsburg hat alle vier bisherigen Spiele verloren und damit schon jetzt so viele Niederlagen eingesteckt wie vergangene Saison nach 18 Spielen. Beide Mannschaften benötigen also dringend Punkte.

Die personelle Lage im Kader der Lechrainer ist aufgrund vieler verletzungs- und krankheitsbedingter Ausfälle weiterhin angespannt. Immerhin meldet sich Mittelblocker Alexander Zollitsch zurück und auch Zuspieler Hannes Rosenow macht nach langer Verletzungspause Fortschritte, sodass Trainer Stefan Fissek wieder mehr Optionen zur Verfügung stehen werden. Die Herren wollen die schmerzlichen zwei Niederlagen vom zurückliegenden Heimspieltag vergessen machen und nach zwei Niederlagen gegen die Augsburger vergangene Saison endlich wieder drei Punkte mitnehmen.

Die Damen 1 der Lechrain Volley hatten drei Wochen Pause

Nach einer dreiwöchigen Spielpause, die die Damen I der Lechrain Volleys (LRV) fleißig fürs Trainieren genutzt haben, bestreiten diese wieder ein Spiel in der Landesliga Südwest. Am Samstag geht es in München gegen die zweite Mannschaft des TSV TB München. Die Münchnerinnen stehen momentan einen Tabellenplatz vor den LRV-Mädels. Sie haben schon vier Spiele mehr absolviert, aber nur einen Punkt mehr erzielt. Die LRV-Damen wollen in der Tabelle wieder vorbeiziehen.

Auch die anderen Damenmannschaften sind gefordert. Für die Damen II in der Bezirksliga West geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Dort spielen sie gegen den Tabellennachbarn TV Planegg-Krailling III sowie gegen den Tabellenführer TSV TB München III. Die Damen III haben am Samstag Heimspieltag in der Montessori-Schule in Kaufering. Dort geht es im Spitzenspiel der Kreisliga Süd Schwaben gegen den Tabellenzweiten TSV Pfuhl I sowie gegen TSV Sonthofen IV. Spielbeginn ist 14.30 Uhr. Die Damen V müssen in der Kreisliga 3 Oberbayern nach Maisach. Dort treffen sie auf den Tabellenführer TSV Unterpfaffenhofen-Germering sowie den Tabellendritten TSG Maisach. Nach den zuletzt unnötigen Niederlagen hat das Team hart trainiert und möchte nun endlich punkten.

Heimspieltage für die U14-Mannschaften in Buchloe und Kaufering

Die erste Mannschaft der U14-Lechrain Volleys richtet am Sonntag ihren Heimspieltag in der VFL Halle in Buchloe (Am Bad 4) aus. Es ist der letzte Spieltag der Bezirksklasse 2 und es geht um die Qualifikation für die oberbayerische Meisterschaft. Derzeit liegt das Team auf dem zweiten Tabellenplatz. Diesen Qualifikationsplatz gilt zu verteidigen. Dort treffen die Lechrain-Mädels auf den Tabellenführer Esting I und den Mitkonkurrenten TV Planegg-Krailling.

Die zweite Mannschaft der U14 hat am Sonntag ebenfalls einen Heimspieltag in der Montessori-Schule in Kaufering. Für den Nachwuchs geht es in der Kreisliga in erster Linie um Spielerfahrung. Coach Uwe Lindemann setzt daher auf gleichmäßige Spieleinsätze für alle Spielerinnen – bei vier Spielen an einem Tag werden alle auf ihre Kosten kommen. Spielbeginn ist jeweils um 10 Uhr.