U12-Mädchen der Lechrain Volleys sind oberbayerischer Meister

Nachdem die U12-Mädchen der Lechrain Volleys im Vorjahr den tollen dritten Platz bei der Meisterschaft belegte, hatte sich Trainer Stefan Huber vorgenommen, diesmal noch eine Schippe draufzulegen. Seine „Mädels“ zogen mit und nach dem Kreismeister-Titel kam der des oberbayerischen Meisters dazu.

In inning trafen die Lechrain Volleys in der Vorrunde auf den SV Lohhof, MTV Pfaffenhofen und den TV Planegg Krailling. Alle Spiele wurden mühelos mit jeweils 2:0 gewonnen. Im letzten Spiel des Tages ging es schon darum, sicher einen Platz für die südbayerische Meisterschaft zu ergattern. Als Erster der Gruppe A trafen die LRV-Mädchen auf den Zweiten der Gruppe D, den TSV Mühldorf. Schnell lag das LRV-Team fünf Punkte zurück – eine inzwischen ungewohnte Situation für Spielerinnen und Trainer. Beim Stand von 15:19 machte sich Huber denn auch einige Sorgen. Aber der Kampfgeist brachte sein Team zurück ins Spiel, schließlich wurde der erste Satz mit 25:20 gewonnen. Nun konnte die anfängliche Nervosität vollends abgelegt werden und der zweite Satz war mit 25:7 eine klare Sache.

Überlegene Vorstellung der Lechrain Volleys

Danach ging es um den Einzug ins Finale. Im ersten Spiel setzten sich die LRV-Mädchen gegen den SV Heimstetten mit 2:0 durch, ebenso mühelos war der 2:0-Erfolg gegen den TS Jahn München. Im Finale kam dann auch vom TSV Unterhaching kaum Gegenwehr, zu überlegen waren die Lechrain Volleys in allen Belangen. Trainer Stefan Huber konnte mit der Leistung seiner Spielerinnen sehr zufrieden sein: „Ich freue mich wahnsinnig über diesen Titelgewinn. Er ist der Lohn für sechs Jahre Jugendarbeit bei den Lechrain Volleys.“ Was Huber auch gefallen hat, ist der Teamzusammenhalt und die super Stimmung auf dem Feld und vor allem von den anfeuernden Auswechselspielerinnen. In zwei Wochen geht es nun nach Niederbayern zu den südbayerischen Meisterschaften. (AZ)