U18-Mädchen der Lechrain Volleys wollen oberbayerischer Meister werden

Für die Landesliga-Teams der Lechrain Volleys steht eine kurze Pause an - nicht so für andere Mannschaften. So tragen die Damen II und IV einen Heimspieltag aus. Für die U18-Mädchen geht es um den Titel des oberbayerischen Meisters.

Die U18-Mannschaft der Lechrain Volleys hat sich als sechstbeste Mannschaft der Bezirksliga, der höchsten bayerischen Jugendliga, für die oberbayerische Meisterschaft in Planegg qualifiziert, die am Samstag und Sonntag ausgetragen wird. Insgesamt 16 Teams kämpfen dabei um den Titel, zunächst allerdings gilt es, die Gruppenphase erfolgreich zu bestehen. Die LRV-Mädchen treffen in ihrer Gruppe auf die Teams von Unterhaching I und II und den ASV Dachau II. Trainer Stefan Huber ist zuversichtlich und traut dem Team alles zu. „Ich freue mich, dass es endlich losgeht, denn Meisterschaften sind ja immer der absolute Saisonhöhepunkt“. Die Meisterschaften beginnen am Samstag um 10 Uhr in Planegg (Feodor-Lynen-Straße 2). Die LRV-Mädels starten mit ihrem zweiten Spiel gegen Dachau gegen 11.30 Uhr.

Heimspieltag für die LRV-Damen II und IV in Weil

In Weil steht am Samstag ab 14.30 Uhr ein Heimspieltag für die Damen II und IV an. Das Damen-II-Team um Trainer Tom Arzberger spielt gegen den Tabellenvorletzten der Bezirksliga West SV Esting II sowie den Tabellenführer TSV TB München II. Die Damen IV spielen gegen den Tabellenzweiten der Kreisliga SC Oberweikertshofen und den Tabellenfünften TSG Maisach. (AZ)