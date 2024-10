Scheurings Voltigier-Gruppen turnen sich aufs Siegertreppchen

Ausgesprochen erfolgreich haben die Voltigier-Gruppen des FC Scheuring bei den Herbsturnieren in Schwabmünchen und Mauerbach abgeschnitten. Dabei feierten die Scheuringer sogar eine „Premiere“.

So starteten fünf Voltigier-Gruppen in unterschiedlichen Leistungsklassen beim Breitensportturnier des RFV Schwabmünchen. Zwei der Gruppen gingen auf dem erfahrenen Pferd Pacco in der Kategorie Galopp/Schritt an den Start und belegten den ersten und zweiten Platz. Auch in der Kategorie Trab/Schritt ging der erste Platz an die Voltigierer aus Scheuring. Im Schritt/Schritt-Wettbewerb, bei dem zum Motto Disney geturnt wurde, ging es für die zwei Gruppen des FC Scheuring sogar um etwas mehr als nur eine gute Platzierung. Denn ihr noch junges Pferd Donka präsentierte sich das erste Mal überhaupt im Wettkampfzirkel eines Voltigierturniers. Zur Freude aller zeigte es sich nervenstark und ermöglichte so den Voltigiererinnen einen guten vierten sowie sechsten Platz.

Die Voltigierer starten mit neuem Elan ins Wintertraining

Zudem traten die Scheuringer beim Breitensporttag der SG Mauerbach an. Die beiden Galopp/Schritt-Gruppen belegten erneut den ersten und zweiten Platz und konnten sich auch diesmal auf ihr Pferd Pacco vollkommen verlassen. In der Kategorie Trab/Schritt belegte das Scheuringer Team wiederum den ersten Platz, diesmal auf dem Pferd Donka, das bei seinem erst zweiten Turnier als Voltigierpferd wieder einen tollen Job machte. Zum Motto Zeitreise erturnten sich die Scheuringer in der Kategorie Schritt/Schritt auf Donka ebenfalls den ersten Platz. Das Trainerteam Martina Krupanek-Irlinger, Anna-Lena Siebenhütter, Maike Oswald, Diana Oswald-Nigl, Jule Holthuis, Andrea Music, Helene Franz und Michi Siebenhütter war hochzufrieden - und startet mit neuer Motivation und Elan in das kommende Wintertraining. (AZ)