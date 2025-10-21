Theaterverein Apfeldorf führt „Die falsche Katz“ auf

Als im Jahr 2000 die Apfeldorfer Turnhalle umgebaut wurde, trat der Theaterverein erstmals in der Mehrzweckhalle mit dem Stück „Die falsche Katz“ auf die Bühne. 25 Jahre später wurde die Halle aufwändig zum Apfeldorfer Gemeinschaftshaus umgebaut und nun wiederholt der Theaterverein im neuen Saal den lustigen Schwank um zwei konkurrierende Gasthäuser.

„Vieles ist neu und wir müssen schauen, was wir daraus machen. Aber es ist richtig cool hier“, freut sich Florian Berlinger über die neuen Möglichkeiten beim Bühnenbau und das Ambiente in dem Saal. Um dem vielen Neuen etwas entgegenzusetzen, griff der Regisseur bei der Auswahl der Akteure auf seine bewährten Schauspieler zurück. Fred Schertich, Henriette Beltz, Alexander Marx oder Gabi Schneider sind altbekannte Theaterspieler und wissen schon durch ihren Spielwitz, wie sie das Publikum zum Lachen bringen. Auch Markus Wagner, Thomas Schertich oder Rüdiger Gerstung haben schon in so mancher Paraderolle geglänzt. Dazu werden ein paar junge Talente gestellt wie Luca Ehle, Marie Schmid oder Jule Schretzelmeier und so darf man gespannt sein, was diese geballte Theaterleidenschaft aus der alten bayerischen Komödie macht.

Das Theaterstück in Apfeldorf handelt von einem Künstler und einem Hotelier

Die Besucher der „falschen Katz“ werden in die 1970er Jahre zurückversetzt, eine kleine Wirtschaft im Dorf nagt am Existenzminimum. Es wohnt ein armer Künstler im Haus, der vom Hotelier nebenan den Auftrag erhält, ein Werbeschild für dessen Hotel „Schwarze Katz“ zu malen. Allerdings will der Hotelier den Preis für die Arbeit nicht bezahlen. So bleibt das Schild im Wirtsgarten des kleinen Gasthauses stehen und sorgt für einigen Wirbel.

Es gibt Tischbestuhlung im neuen Saal und jeweils eine Stunde vor Spielbeginn steht das Bewirtungsteam parat. Zur Unterhaltung während der Pausen spielt eine Besetzung aus acht jungen Musikanten auf. An folgenden Terminen wird das Stück aufgeführt: Freitag, 31. Oktober, 20 Uhr, Samstag, 1. November, 20 Uhr, Sonntag, 2. November, 18 Uhr, Freitag, 7. November, 20 Uhr, Samstag, 8. November, 20 Uhr, Sonntag, 9. November, 18 Uhr und Freitag, 14. November, 20 Uhr. Reservierungen sind online unter www.theater-apfeldorf.de möglich.