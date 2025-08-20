Icon Menü
Unfall auf A96 Richtung Lindau: Sattelzug schert zu knapp ein - Beeinträchtigungen für den Verkehr

Landsberg

Lkw nach Überholvorgang auf der A96 abgedrängt – Bergungsarbeiten dauern noch an

Nach einem Verkehrsunfall auf der A96, bei dem ein Sattelzug von der Fahrbahn abkam, dauern die Bergungsarbeiten noch an. Das führt zu Einschränkungen für den Verkehr.
Von Franziska Hubl
    Ein Sattelzug schert zu nah vor einem anderen wieder ein. Dieser kommt von der Fahrbahn ab.
    Ein Sattelzug schert zu nah vor einem anderen wieder ein. Dieser kommt von der Fahrbahn ab. Foto: Matthias Bein, dpa (Symbolbild)

    Mittwochnacht kam es gegen 4:50 Uhr auf der A96 bei Landsberg in Richtung Lindau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Grund dafür war ein gescheiterter Überholversuch, wie die Polizei mitteilte.

    Demnach überholte ein Sattelzug einen anderen zwischen den Anschlussstellen Landsberg am Lech Ost und Landsberg am Lech Nord.

    Sattelzug schert zu knapp ein, verursacht Unfall und flüchtet

    Dabei scherte er jedoch zu knapp vor dem überholten Sattelzug wieder auf der rechten Spur ein. Letzterer wich nach rechts aus, wobei er von der Fahrbahn abkam und in der Böschung hängen blieb. Der Fahrer, der den Unfall verursachte, fuhr weiter.

    Auch auf der A99 auf dem Autobahnring München ist derzeit die Straße wegen eines brennenden Sattelzug gesperrt. Die A99 wird an dieser Stelle voraussichtlich den gesamten Mittwoch über gesperrt bleiben.

    Unfall auf der A96: Polizei kündigt Verkehrsbehinderungen an

    Wie die Polizei mitteilte, blieb der Fahrer selbst beim Unfall unverletzt. Am Sattelzug entstand ein hoher Sachschaden. Der Sattelzug muss geborgen werden. Bis zum späten Vormittag könne es daher noch zu Behinderungen auf der A96 Richtung Lindau kommen, da derzeit nur eine Fahrspur befahrbar ist. Es könnte auch zu kurzfristigen Vollsperrungen kommen, heißt es weiter.

    Da der Fahrer des Geschädigten Sattelzuges keine Hinweise zum Verursacher geben konnte, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachten konnten. Diese können sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter 089 / 89118-0 melden.

