Polizei stoppt Abriss des Gasthofs Goggl in Unterdießen

Plus Kurz nach dem Beginn ruhen die Abrissarbeiten am Gasthaus schon wieder. Baubehörde und Berufsgenossenschaft sind eingeschaltet. Ein Ort der Begegnung soll entstehen.

Von Christian Mühlhause

Dass ein Koch im Gasthof Goggl in Unterdießen Essen zubereitete und den Gästen Speisen und Getränke serviert wurden, ist schon lange her. In den vergangenen Jahren führte das Gebäude ein trostloses Dasein und musste von der Gemeinde aus Sicherheitsgründen sogar gesperrt werden. Nach jahrelangen Diskussionen, was mit der Immobilie geschehen soll, ist deren Schicksal besiegelt. Aktuell schafft ein Baggerfahrer Fakten und lässt das Gebäude im Herzen der Gemeinde Stück für Stück verschwinden. Damit verbunden ist auch die Hoffnung, dass ein neuer attraktiver Punkt im Ort entsteht. Doch kaum hatte der Abriss angefangen, stoppte die Polizei diesen auch schon wieder.

Grund für das Einschreiten der Polizei war ein herabfallender Ziegel, der am Montag ein vorbeifahrendes Auto beschädigte. Daraufhin waren Verkehrsbehörde und Polizei am Dienstag vor Ort, um die Situation zu begutachten, informiert die Polizei Landsberg auf Nachfrage. Zwischen dem Gebäude und der Straße in Richtung Waal beträgt der Abstand nur einen Meter. Bei dem Termin sei festgestellt worden, dass es bei der Ausweisung und Absicherung der Baustelle Mängel gebe. Deswegen darf „zur Gefahrenabwehr“ laut Polizei vorerst nicht weitergearbeitet werden. Die zuständige Baubehörde und die Berufsgenossenschaft wurden informiert und entscheiden über das weitere Vorgehen.

