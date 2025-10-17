Viel genutzter Fußweg in Rott verschwindet

Anfang kommenden Jahres, spätestens im Frühjahr 2026, soll der neue Kindergarten in Rott in Betrieb gehen. Dann werden die bisherigen regulären Kindergartengruppen aus dem Altbau in den Neubau umziehen. Was mit den frei werdenden Räumen danach passieren soll, war Thema in der jüngsten Rotter Gemeinderatssitzung.

Plan ist, dass dann die Krippenkinder, die bisher im 2014 in Betrieb genommenen Nord-Anbau untergebracht sind, in die vorherigen Gruppenräume umziehen. Dann wird es statt der bisher einen, zwei Krippengruppen geben. „Wir brauchen diese zweite Krippengruppe, weil eine entsprechende Nachfrage da ist“, erklärte Rotts Bürgermeister Fritz Schneider.

Umbaumaßnahmen in Rott erhalten keine Förderung

Mit dem Landratsamt fanden dazu auch schon Gespräche statt. Dabei kam heraus, dass die eine oder andere Umbaumaßnahme im Altbestand nötig sein wird, um für den Umzug der Krippenkinder gewappnet zu sein. In dem Zimmer zwischen den beiden Gruppenräumen muss eine Schallschutzdecke und eine Dusche eingebaut werden. „Das ist alles machbar und es ist relativ kostengünstig“, rechnete Schneider mit einem niedrigen fünfstelligen Betrag für diese Maßnahme.

„Eine Förderung ist da nicht möglich, weil es die erst ab Kosten über 100.000 Euro gibt“, führte der Rathauschef aus. Die vorherigen Krippenräume im Anbau im Norden müssen indessen erhalten bleiben. „Sonst müssen die Fördergelder, die damals gezahlt wurden, zurückgezahlt werden“, erläuterte Schneider. Angedacht ist es, diese Zimmer dann als Sozialräume für die Mitarbeiter zu verwenden. Zudem ist geplant, den bisherigen Turnraum im Bestand in den Schlafraum für die Krippenkinder umzuwandeln. „Das ist relativ problemlos“, so Schneider.

Fußweg zwischen Dorfplatz und Kirche in Rott entfällt nach Bauarbeiten

Indessen laufen die Arbeiten am Neubau zügig weiter. Im Fokus stehen dabei die Außenanlagen wie die Zufahrt, die Terrasse und der Garten. Letzterer hat zur Folge, dass seit ein paar Wochen der beliebte Fußweg, der vom Dorfplatz am Kindergarten vorbei zur neuen Aussegnungshalle und zur Kirche führt, nicht mehr genutzt werden kann. „Den Weg wird es nach Fertigstellung des neuen Kindergartens auch nicht mehr geben, weil eine Verlegung aus Platzgründen nicht möglich ist“, erklärte Schneider auf Nachfrage.