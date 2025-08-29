Gastronomie schließt und Ärztin möchte sich ansiedeln

Groß war die Freude Anfang des Jahres, als es wieder einen Wirt für das Bürgerhaus in Pflugdorf gab. Elf Monate hatte die Gastronomie zuvor leer gestanden, weil der vorherige Pächter aufgehört hatte. Der Freude ist inzwischen Ernüchterung gewichen. Ende August trennen sich die Wege wieder. Vilgertshofens Bürgermeister Albert Thurner nennt die Gründe. Neuigkeiten gibt es auch zur medizinischen Versorgung und der Nahwärme in Issing.

