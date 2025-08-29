Icon Menü
Vilgertshofen: Gastronomie schließt und Ärztin will sich ansiedeln

Vilgertshofen

Gastronomie schließt und Ärztin möchte sich ansiedeln

Nach sechs Monaten ist wieder Schluss für die Pächter des Bürgerhauses in Pflugdorf. Der Bürgermeister äußert sich dazu und zu den Plänen einer Medizinerin.
Von Christian Mühlhause
    Nur noch bis Monatsende läuft der Pachtvertrag fürs Bürgerhaus Pflugdorf. Foto: Christian Rudnik

    Groß war die Freude Anfang des Jahres, als es wieder einen Wirt für das Bürgerhaus in Pflugdorf gab. Elf Monate hatte die Gastronomie zuvor leer gestanden, weil der vorherige Pächter aufgehört hatte. Der Freude ist inzwischen Ernüchterung gewichen. Ende August trennen sich die Wege wieder. Vilgertshofens Bürgermeister Albert Thurner nennt die Gründe. Neuigkeiten gibt es auch zur medizinischen Versorgung und der Nahwärme in Issing.

