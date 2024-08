Einfach nur zum Wohl der Tiere

Wenn zwei Parteien viel richtig machen und es darum geht, für Tiere nur das Beste zu wollen, dann müssten sich doch eigentlich alle einig sein? Dass das nicht immer so ist, zeigt die Geschichte um die Ponys aus dem Märchenwald. Den Tieren geht es gut, sie werden versorgt, der frühere Eigentümer betont, dass er die Tiere nie töten lassen wollte, er hat sich gekümmert, und einen neuen Besitzer gesucht, damit es den Tieren so weit wie möglich gut geht. Das sagt er, und rein von außen betrachtet, haben die Ponys jetzt einen guten Platz. Alles andere ist, wie im Text von den Beteiligten selbst erwähnt, Interpretation und Spekulation aufgrund von Vermutungen. Diese gehören nicht in die Öffentlichkeit, außer man kann sie beweisen oder möchte das Ganze rechtlich verfolgen. Das lief hier etwas aus dem Ruder.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hohenwart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis