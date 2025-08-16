Kunst und Provokation: Künstler Ali Nasseri beherrschte beides

Die Kunstwerke von Ali Nasseri sind aktuell fern von der Öffentlichkeit im Greifenberger Schloss untergebracht. Nicht der richtige Ort für seine Gemälde und Fotodrucke, die Werke müssen unter die Leute, ist sich der Neffe des Künstlers Maximilian Perfall sicher. Deshalb nimmt er auch gerne für den guten Zweck im Rahmen des Ellinor Holland Kunstpreises (am 20. September ab 18.30 Uhr im Landsberger Stadttheater) an einer Versteigerung teil. Der Erlös geht an die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung. Perfalls Onkel Ali Seif Nasseri, wurde 1950 in Buenos Aires als Sohn eines Iraners und einer Deutschen geboren. Nach einem Kunstgeschichte- und Bühnenbildstudium in Wien und Salzburg, war er als Bühnenbildner in Teheran und später in Landsberg. Im Landkreis mischte er die Kunstszene auf und war als Kulturmanager verantwortlich, für verschiedene Projekte, wie die Kulturstraße Via Claudia Augusta, das Poesiefestival Lyrik am Lech und zusammen mit seiner Ehefrau Manuela von Perfall für das Festival „h.und“. Im umgebauten ehemaligen Pferdestall neben dem Schloss wohnten die beiden, das Atelier des Künstlers befindet sich im ersten Stock. Als Kinder war das immer eine verwunschene Ecke voller Farbe und Leinwänden, sagt Perfall. Betritt man das Dachgestühl, scheint es, als habe sich seit dem Ableben hier nichts verändert, als könnte Nasseri gleich zurückkommen und an der Staffelei weitermalen.

Nasseri war ein Querulant mit Humor

Max Perfall beschreibt seinen Onkel als eigenwillig, lustig, humorvoll und kreativ. Bis zu dem Tod Nasseris 2012 habe er sich in seinem Stil häufig gewandelt und noch bis zuletzt mit Collagen am Computer experimentiert. Nachdem 2018 auch Ehefrau Manuela von Perfall gestorben war, zogen Neffe Max mit seiner Frau und den Kindern in das Haus. An den Wänden hängen immer noch Gemälde, von denen sich die Familie aber nicht trennen kann. Als Kind vieler Welten beschäftigte sich Nasseri viel mit seiner Herkunft und Ethnologie. Seine Kunst ist vielseitig und zeichnet sich aus durch seine Ironie, die sich häufig im Absurden widerspiegelt. Ein wiederkehrendes Thema für den ehemaligen Bühnenbildner sind Masken, so als hätte ihn die Bühne nie ganz losgelassen. Nasseri war sehr politisch, was sich teilweise auch in seinen Werken widerspiegelt. Das Bild zur Versteigerung entstand während des arabischen Frühlings. Eine Zeit des Aufruhrs und Auflehnung gegen Obrigkeiten. Der Künstler selbst empfand Konventionen als immer langweilig, gar gefährlich, sagt Perfall. „Man könnte ihn als Querulanten beschreiben.“

Der Nachlass ist eine Herausforderung

In Erinnerung bleibt Ali Nasseri seinem Neffen als humorvollen Menschen, der gut mit Kindern lachen konnte und stundenlang seine Zeitung las. Für ihn war er besonders und einzigartig. Der Nachlass stellt heute eine Herausforderung dar, denn es müssen eine große Menge an Bildern verwaltet werden. „Auch persönlich will man einerseits, dass seine Kunst unter die Leute kommt, andererseits fällt es auch manchmal schwer, sich von gewissen Werken zu trennen“, sagt Perfall. Schön wäre es für ihn, wenn durch die Ausstellung der Werke in der Kunstnacht auch Leute Nasseris Kunst kennen und schätzen lernen, die noch nichts von ihm gehört haben. Denn die Kunst lebt von den Ausstellungen. „Mein Wunsch ist es, dass so viele Bilder wie möglich sichtbar werden und Ali sowohl als Künstler als auch als Mensch in Erinnerung bleibt.“

Im Landsberger Stadttheater wird es ab 20. September im Rahmen der Langen Kunstnacht im Foyer im ersten Stock auch eine Ausstellung mit Werken von Nasseri zu sehen geben. Maximilian Freiherr von Perfall spendet das Bild seines Onkels Ali Nasseri. Der Fotodruck (2,40 Meter x 1,20 Meter) aus 2010 wird bei der Kunstnacht versteigert. Mindestgebot: 500 Euro. Die Versteigerung läuft ab heute. Es werden auch noch die Werke von vier weiteren Künstlern versteigert, die wir ebenfalls im Porträt vorstellen. Gabriele Lockstaedt, Andrea Springer von Freistil, Stefanie Gülden und Sandro Kopp. Gebote bitte ans Landsberger Tagblatt unter folgender E-Mail-Adresse: redaktion@landsberger-tagblatt.de. Stichwort: Versteigerung. Bitte Telefonnummer und vollständige Adresse angeben.

„Eyes Closed, into the sun", Kambara, 2023, 30x40 Zentimeter, 2000 Euro Mindestgebot. Foto: Sandro Kopp

20 x20 ist dieses Werk von Stefanie Gülden. Es wird zusammen mit dem Bild 2 versteigert. Foto: Christian Rudnik

Das zweite Werk von Stefanie Gülden. Mindestgebot für beide 300 Euro. Foto: Christian Rudnik

Das Bild „Klassentreffen" (gerahmt, 70x70 Zentimeter) wird in der Kunstnacht versteigert. Mindestgebot sind 500 Euro. Foto: Andrea Springer

Cool Place 279: 40 mal 40 Zentimeter, Mindestgebot 650 Euro. Foto: Christian Rudnik