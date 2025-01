Die Firma Delo ist jetzt Mitglied in der „Hall of Fame der Familienunternehmen“

Am Mittwochabend wurden Sabine und Dr. Wolf Herold, geschäftsführende Gesellschafter von Delo, Hersteller von Hightech-Klebstoffen, in die „Hall of Fame der Familienunternehmen“ aufgenommen. Die feierliche Preisverleihung inklusive Laudatio fand im Münchner Charles Hotel vor knapp 150 Gästen statt.

Neben Delo gehören auch Miele, Stihl und Trumpf zu den Preisträgern

Die Wirtschaftszeitung Handelsblatt würdigt mit der Auszeichnung „herausragende Unternehmerpersönlichkeiten“, die durch ihren Erfolg, einen nachhaltigen und innovativen Führungsstil sowie ihr gesellschaftliches Engagement überzeugt haben, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die „Hall of Fame der Familienunternehmen“ gelte als eine der hochrangigsten Wirtschaftsauszeichnungen in Deutschland. Neben dem Ehepaar Herold wurden Hans Beckhoff (Beckhoff Automation) und Michael Otto (Otto Group) aufgenommen. Weitere Preisträger aus der Vergangenheit sind unter anderem die Unternehmerinnen und Unternehmer hinter Miele, Schaeffler, Stihl, Trumpf oder Wacker.



„Die Jury hat uns ausgezeichnet, weil wir in nur einer Generation aus einem 30-Mann-Betrieb einen Weltmarktführer mit über 1100 Beschäftigten gemacht haben. Über diese Anerkennung freuen mein Mann und ich uns sehr“, sagt Delo-Chefin Sabine Herold. „Gleichzeitig ist mir wichtig zu betonen: Hinter dem großen Erfolg stehen nicht nur wir beide, sondern auch ein großartiges Team.“



Das Bundeswirtschaftsministerium ist Schirmherr der Veranstaltung. Weitere Partner sind die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und die Stiftung Familienunternehmen. (AZ)