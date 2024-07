An den Grenzen des Sozialstaats

Nach dem Kompromiss ist vor dem Konflikt. Nur eine Woche nach der Einigung auf einen Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 knirscht es in der Koalition schon wieder. Der Verteidigungsminister ist unzufrieden, weil ihm mehrere Milliarden verweigert wurden, die Grünen pochen auf ihrer Kindergrundsicherung, so überzogen diese Pläne auch sein mögen - und nun rebellieren auch noch die Gewerkschaften gegen das Wachstumspaket der Ampel und ihres sozialdemokratischen Kanzlers. In Teilen erinnert das bereits an den Aufstand gegen Gerhard Schröders Sozialreformen vor mehr als 20 Jahren, wenn auch nicht ganz so folgenschwer.

Mit ihrer Kritik an den Einschnitten beim Bürgergeld zielt die Gewerkschaft Verdi allerdings weit an der Sache vorbei. Von der im Vergleich zu Geringverdienern überdurchschnittlich hohen Alimentierung bis zur Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge ins Bürgergeld bietet die größte Sozialreform der Ampel zwar jede Menge Angriffsfläche - die jetzt beschlossenen, vergleichsweise überschaubaren Korrekturen aber sind weder eine gefühlte Rückkehr zum angeblich so unsozialen Hartz IV noch ein Verrat am Sozialstaat. Der darf niemanden in der Not alleine lassen, aber er muss im Interesse der Steuer- und Beitragszahler auch darauf achten, dass sich niemand in der staatlichen Fürsorge einrichtet.