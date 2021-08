Penzing

vor 20 Min.

Penzing: Das Thema Steico beschäftigt den Landtag

Plus Penzing will die Firma Steico beim Weiler Stillern ansiedeln, doch das wird stark kritisiert. Eine Bürgerinitiative sammelt Unterschriften dagegen und es gibt Anfragen an die Bayerische Staatsregierung.

Von Daniel Weber

Der Plan des Penzinger Gemeinderats, die Firma Steico am Rand des Gemeindegebiets Richtung Schwifting anzusiedeln, stößt weiter auf Widerstand – nicht nur in der Nachbargemeinde, sondern auch auf Landtagsebene. Außerdem sammeln Bürgerinnen und Bürger Unterschriften gegen das geplante Werk. Zumindest am vorgesehenen Standort soll es nicht gebaut werden, fordern viele. So ist der aktuelle Stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen