Penzing/Schwifting

vor 19 Min.

Demo: Massive Kritik an Steico-Ansiedlung bei Stillern

Grüne protestieren gegen Steico-Ansiedelung am Staatsgut Stillern

Plus Mehr als 100 Teilnehmer beim Protest gegen die Ansiedlung der Firma Steico in Penzing. Deutliche Worte von Schwiftings Bürgermeisterin, Bund Naturschutz und Grünen.

Von Christian Mühlhause

Der holzverarbeitende Betrieb Steico will sich an der Autobahn beim Weiler Stillern auf einer landwirtschaftlichen Fläche ansiedeln (LT berichtete). Einem Protestaufruf folgten am Samstagvormittag mehr als 100 Bürger. Vertreter der Grünen, des Bund Naturschutz und Schwiftings Bürgermeisterin fanden deutliche Worte zu dem Ansinnen. Es wurden auch Vorschläge zu Alternativstandorten im Landkreis Landsberg gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen