Drei Jugendfeuerwehren üben zusammen - 24 Stunden lang

Es ist staubtrocken im Wald. Eine Holzhütte, aus der dicke Rauchwolken quellen, zwei vermisste Personen – das ist das Szenario, mit dem es die Jugendfeuerwehren aus Zaisertshofen, Oberkammlach und Markt Wald/Oberneufnach bei einer gemeinsamen Übung zu tun hatten, und zwar 24 Stunden lang.

Eine Gruppe Kinder und Jugendliche rücken aus. Sie rollen Schläuche aus, stecken Wasserrohre zusammen, stellen eine Verbindung zum nahegelegenen Teich her. Eine andere Gruppe teilt sich auf in zwei Suchtrupps, die nebeneinander den Wald durchstreifen, rechts und links flankiert von einem Funker, der alle zehn Meter durchgibt, ob eine der vermissten Personen gefunden wurde oder nicht. Mithilfe eines Hochdruckbelüfters wird der Qualm aus der Hütte gedrückt und ein Verletzter kann mithilfe von Lampen aufgespürt und mit einer Trage hinausgerettet werden. Das liest sich dramatisch, war aber nur eine der Aufgaben, die bei der 24-Stunden-Übung auf dem Programm stand.

44 Nachwuchs-Feuerwehrleute haben an der 24-Stunden-Übung teilgenommen

Die Nachwuchsfeuerwehrmädchen und -jungs haben die beiden Vermissten gefunden und bringen sie zu einem Sammelplatz. „Die Rettungskräfte gehen niemals selbst in den Gefahrenbereich, deshalb bringen wir die Verletzten zu einem festgelegten Bereich außerhalb der Gefahrenzone“, erklärte ihnen Martin Pfluger, Jugendwart bei der Feuerwehr Markt Wald. An der Übung haben 44 Kinder und Jugendliche der drei Feuerwehren teilgenommen, um gemeinsam zu lernen, sich kennenzulernen und natürlich auch um Spaß zu haben.

Im Wald unweit der brennenden Hütte finden die jungen Feuerwehrleute einen Verletzten, den sie mithilfe einer Trage abtransportieren.

Am ersten Morgen stand zunächst ein Teamspiel mit Funkgeräten auf dem Programm. Die Mädchen und Jungen übten, wie man mit den Funkgeräten umgeht, mussten bestimmte Orte in Zaisertshofen finden und Fragen beantworten. Nachmittags ging es in den Wald, wo sich eine Gruppe um den Brand in der Holzhütte kümmerte und die Vermissten suchte. Eine weitere Gruppe hielt ein – glücklicherweise ebenfalls nur angenommener – Flächenbrand in der Nähe des Sportplatzes auf Trab: Die Straße musste abgesichert, Wasser aus der Flossach entnommen und natürlich auch auf die Wiese gespritzt werden.

Den roten Knopf am Funkgerät darf man wirklich nur im Notfall drücken

In den Gruppen arbeiteten Mitglieder aller drei Jugendfeuerwehren Hand in Hand zusammen – auch das eine gute Übung. Denn im Ernstfall müssten häufig Feuerwehrleute aus verschiedenen Wehren zusammenarbeiten und das könne nicht früh genug geübt werden, so Pfluger.

Auch in der verrauchten Hütte liegt ein Verletzter, der geborgen werden kann. Zuvor musste aber der Qualm mit einem Hochdrucklüfter hinausgeblasen werden.

Die 17-jährige Julia Strobel aus Zaisertshofen hatte zum ersten Mal an so einer Gruppenübung teilgenommen. Sie war bei der Personensuche im Wald dabei. Marco Thoma, einer der Gruppenleiter, erklärte: „Immer Rückmeldungen machen und Anweisungen abwarten, nie zum Brandherd rennen!“ Fritz Moses, ebenfalls aus Zaisertshofen, war Funker beim Suchtrupp und wusste, dass man nur im äußersten Notfall den roten Knopf auf dem Funkgerät drücken durfte: „Damit löst man einen Notruf, auch zur Leitstelle, aus und wenn dann länger kein Signal mehr kommt, glauben alle man wäre bewusstlos oder Schlimmeres“, erklärt der 13-Jährige.

Sogar nachts mussten die jungen Feuerwehrleute „ausrücken“

Ludwig Dietmaier aus Markt Wald half beim Löschaufbau mit drei Fahrzeugen, mit denen der Flächenbrand bekämpft werden sollte. Seine Aufgabe war es, eine Saugleitung für die Wasserzufuhr aus der Flossach zu legen. Er und die anderen Kinder und Jugendlichen waren alle motiviert bei der Sache. Abends bekamen sie Besuch von Kreisbrandinspektor Wolfgang Heimpel aus Mindelheim, der die Übung als sehr gut aufgebaut und sinnvoll lobte, wie Martin Pfluger erzählte.

Michael Demmler, Jakob Dietmaier, Benedikt Landherr, Hannah Lehner und Ludwig Dietmaier, alle aus Markt Wald, bei der Pause zwischen zwei Übungen. Zwei Szenarien übten die Kinder und Jugendlichen jeweils parallel, danach wurden die Gruppen getauscht, so das jeder alle Übungen absolvieren konnte.

Am nächsten Morgen um vier Uhr wurden die Nachwuchs-Feuerwehrleute von der Sirene geweckt, deren lautes Schrillen vom Tonband kam: Eine Nachtübung stand an. Nach dem damit wohlverdienten Frühstück gab es eine Abschlussbesprechung: Was lief gut und was kann man noch verbessern? Von den jungen Leuten gab es viel positives Feedback zu der Übung. Um die Feuerwehr fit für die Zukunft zu machen, soll sie nicht die letzte dieser Art gewesen sein.

Auch die Erwachsenen haben kürzlich zusammen geübt: In Köngetried stellten sich die Feuerwehren aus Köngetried, Apfelrach, Saulengrain, Dirlewang, Unteregg, Mussenhausen, Eutenhausen, Mindelheim und Bad Wörishofen einem fiktiven Brand auf einem Bauernhof.