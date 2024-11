Technischer Defekt löst Schwelbrand in Stadel in Markt Wald aus

Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache für einen Schwelbrand, der am Samstagvormittag in einem Stadel in Markt Wald entdeckt wurde. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist es laut Polizei zu verdanken, dass es keinen nennenswerten Schaden gibt. Personen waren ebenso wenig in Gefahr, wie andere Gebäude. So konnten die Rettungskräfte schnell wieder Entwarnung geben und abrücken.

