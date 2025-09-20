Der Absturz bewegt die Haselbacher auch noch nach 30 Jahren

30 Jahre nach dem Absturz des zweisitzigen Kampfflugzeugs Phantom II wurde in Haselbach und am Gedenkkreuz an der Absturzstelle zwischen Haselbach und Tiefenried der beiden Opfer gedacht. Zwei Phantom-Flugzeuge des Jagdgeschwaders 74 „Mölders“ waren bei Manching mit dem Auftrag gestartet, „Abwehrmaßnahmen gegen einen möglichen Angreifer“ zu üben. Warum die eine Maschine abstürzte und sich dabei senkrecht in die Erde bohrte, ist bis heute unklar. Beide Piloten kamen ums Leben, von dem Flugzeug konnten nur noch Fragmente geborgen werden.
Haselbach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden