Der Absturz bewegt die Haselbacher auch noch nach 30 Jahren

30 Jahre nach dem Absturz des zweisitzigen Kampfflugzeugs Phantom II wurde in Haselbach und am Gedenkkreuz an der Absturzstelle zwischen Haselbach und Tiefenried der beiden Opfer gedacht. Zwei Phantom-Flugzeuge des Jagdgeschwaders 74 „Mölders“ waren bei Manching mit dem Auftrag gestartet, „Abwehrmaßnahmen gegen einen möglichen Angreifer“ zu üben. Warum die eine Maschine abstürzte und sich dabei senkrecht in die Erde bohrte, ist bis heute unklar. Beide Piloten kamen ums Leben, von dem Flugzeug konnten nur noch Fragmente geborgen werden.

Ulla Gutmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87745 Eppishausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Absturz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis