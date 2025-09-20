Icon Menü
30 Jahre nach dem Phantom-II-Absturz: Erinnerungen und Gedenken in Haselbach

Haselbach

Der Absturz bewegt die Haselbacher auch noch nach 30 Jahren

Bei einer Gedenkfeier am Absturzort der Militärmaschine bei Haselbach erinnern Zeitzeugen an das Unglück von 1995.
Von Ulla Gutmann
    Die Teilnehmer der Gedenkfeier, u.a. eine Delegation des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg, Zeitzeugen, Verwandte der am 13.9.1995 abgestürzten Soldaten und Mitglieder des Krieger- und Soldatenvereins Haselbach am Gedenkkreuz.
    Die Teilnehmer der Gedenkfeier, u.a. eine Delegation des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg, Zeitzeugen, Verwandte der am 13.9.1995 abgestürzten Soldaten und Mitglieder des Krieger- und Soldatenvereins Haselbach am Gedenkkreuz. Foto: Ulla Gutmann

    30 Jahre nach dem Absturz des zweisitzigen Kampfflugzeugs Phantom II wurde in Haselbach und am Gedenkkreuz an der Absturzstelle zwischen Haselbach und Tiefenried der beiden Opfer gedacht. Zwei Phantom-Flugzeuge des Jagdgeschwaders 74 „Mölders“ waren bei Manching mit dem Auftrag gestartet, „Abwehrmaßnahmen gegen einen möglichen Angreifer“ zu üben. Warum die eine Maschine abstürzte und sich dabei senkrecht in die Erde bohrte, ist bis heute unklar. Beide Piloten kamen ums Leben, von dem Flugzeug konnten nur noch Fragmente geborgen werden.

