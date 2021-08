Junger Polizist über Angriffe: „Ich bin schockiert, was in der Welt abgeht“

Polizisten werden immer häufiger Opfer von Gewalt - sogar bei ganz gewöhnlichen Ausweiskontrollen. Wie gehen Berufsanfänger damit um? Ein 21-Jähriger erzählt.

Fliegende Glasflaschen, Schläge, Tritte und heftige Beleidigungen: Beamtinnen und Beamte der Polizei müssen einiges über sich ergehen lassen. In den vergangenen Jahren hat die Gewaltbereitschaft zugenommen. Laut einer Mitteilung des Kemptener Polizeipräsidiums gab es im Jahr 2020 insgesamt 731 Fälle von verbaler und körperlicher Gewalt gegen Polizisten – 21,6 Prozent mehr als noch 2019. Sei es auf Demonstrationen, beim Fußball oder wie vor einigen Wochen in Augsburg, als Feierwütige nach dem Sieg der deutschen Mannschaft gegen Portugal auf Polizeibeamte losgingen und randalierten. Was macht all das mit einem jungen Polizisten?

„Ich bin teilweise schockiert, was in der Welt abgeht“, sagt ein 21-jähriger Jungpolizist aus dem Oberallgäu. Er möchte namentlich nicht genannt werden. Seit eineinhalb Jahren ist er Teil der Hundertschaft der Königsbrunner Bereitschaftspolizei (Bepo). Die erhöhte Gewaltbereitschaft führt er auch auf die Corona-Einschränkungen zurück: „Wir haben eine gesellschaftliche Krise, die es so noch nie gab.“ Und wenn es bei manchem an die Existenz gehe, schlage das in Frust um. „Das ist ja auch verständlich“, sagt er. Doch bei dem einen oder anderen entlade sich der angestaute Ärger durch Gewalt. Und das bekomme die Polizei zu spüren. „Wir sind nun mal die Repräsentanten des Staats“, sagt der junge Polizist.

Viele wissen nicht, was die Polizei alles darf

Ein Problem sei wohl auch, dass einige die Befugnisse der Polizei nicht kennen. Ob das Feststellen der Personalien oder Durchsuchungen: „Viele denken, wir dürfen nur sehr wenig.“ Doch oft täuschten sie sich. Und wer nach mehrmaliger Aufforderung nicht reagiere, müsse damit rechnen, dass „wir die Person dann auch festhalten dürfen“. Die Polizei sei schließlich die Exekutive.

In seiner noch recht kurzen Zeit bei der Bepo hat der Oberallgäuer schon einige Großeinsätze mitgemacht. Er war am 1.Mai auf einer illegalen „Querdenker“-Demo in Weimar, bei einem Castor-Transport in Frankfurt und im Dannenröder Forst (Mittelhessen), wo es Proteste gegen den Weiterbau der A49 quer durch das Waldgebiet gab.

Dabei habe er selbst nur selten Ausschreitungen miterlebt, sagt der Oberallgäuer. Bei seinem Einsatz im Dannenröder Forst ist es aber passiert: „Wir wurden mit Fäkalien beworfen.“ Ein Demonstrant habe von einem Baumhaus auf sie heruntergepinkelt. „Wir müssen da drüber hinwegsehen“, sagt der 21-Jährige. Und nicht die Beherrschung verlieren: „So etwas stellt eine Beleidigung oder sogar eine Körperverletzung dar. Es ist das Beste, das über den Rechtsweg zu klären.“

Der junge Allgäuer Polizist hat keine Angst vor Einsätzen

Dennoch habe er kein mulmiges Gefühl vor den Einsätzen oder gar Angst: „Das macht einen auch handlungsunfähig“, sagt der 21-Jährige. Und während des Einsatzes denke er nicht drüber nach, was passieren könnte: „Wir sind auch gut ausgestattet mit einer Schutzausrüstung.“ Sie trainierten ständig für alle möglichen Situationen. „Aber wie man dann reagiert, wenn das erste Mal Flaschen auf einen zufliegen, oder wenn der Kollege neben einem zusammenklappt, weiß man nicht.“ Darauf könne man sich auch nicht vorbereiten. Im Einsatz sei er fokussiert und habe einen Tunnelblick: „Man muss einfach konzentriert bleiben.“

Nach traumatischen Erlebnissen könne sich jeder Polizist an einen Seelsorger wenden. „Es gibt auch Kollegen, die das schon in Anspruch genommen haben“, sagt der 21-Jährige. Beispielsweise der Anblick einer Leiche, die schon seit mehreren Wochen in einer Wohnung liegt, könne ein Trauma auslösen. Es sei das Beste, mit Kollegen oder der Partnerin darüber zu sprechen: „Das ist keine Schwäche.“