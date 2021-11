Mattsies

vor 33 Min.

Historisches Kindergrab in Mattsies: ein Fund wie im Film

Weil der Fund in dem künftigen Mattsieser Baugebiet so außergewöhnlich ist, wurde mitten in der Nacht mit der Bergung des Grabes begonnen. Das sorgte für einigen Wirbel.

Plus In Mattsies wurde vor drei Wochen ein Kindergrab aus dem Mittelalter entdeckt. Daraufhin begann eine aufsehenerregende Bergung. Wie bedeutend der Fund wirklich ist und was nun mit dem Grab passiert

Von Dominik Schätzle

Erst der Sensationsfund, dann Aufregung an der Fundstelle und schließlich eine aufwendige Bergung: Vor drei Wochen wurdeim Neubaugebiet in Mattsies ein frühmittelalterliches Kindergrab gefunden. Als die Grabplatte gehoben und damit sichtbar wurde, wie besonders der Fund ist, musste es schnell gehen. Deshalb begann die Bergung mitten in der Nacht – und mit viel Wirbel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen