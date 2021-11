Das sagen die Mindelheimer Stadträte zu den Bauplänen rund um die Bürgerstuben

Plus Eine Wohnbebauung können sich die Mindelheimer Stadträte grundsätzlich am Rande der Altstadt vorstellen. Trotzdem stoßen die aktuellen Pläne auf Widerstand.

Zwischen Frunsbergstraße und Laubacher Straße will ein Investor Wohnungen und Raum für Gewerbe schaffen . Ein Modell der Pläne war extra für Stadträte angefertigt worden. So sehen die Stadträte das Vorhaben: