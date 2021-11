Mindelheim

Am Rand der Mindelheimer Altstadt soll gebaut werden, aber nicht vierstöckig

Plus Ein Investor hat große Pläne für das Gebiet zwischen Frundsbergstraße und Laubacher Straße. Stadträte und Verwaltung sehen aber noch erheblichen Änderungsbedarf.

Von Johann Stoll

Am südlichen Rand der Mindelheimer Altstadt zwischen Frundsbergstraße und Laubacher Straße will ein Investor einen zusammenhängenden vierstöckige Gebäudekomplex für Wohnen und Gewerbe errichten. Dazu ließ er auf Wunsch von Bürgermeister Stephan Winter und der Bauverwaltung ein Modell anfertigen, das die Stadträte im Oktober studieren durften. Die Resonanz: So kann es nicht gebaut werden.

