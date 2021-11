Corona-Ausbruch: Seniorenheim Pfaffenhausen sucht Personal für Nachtschicht

Weil das Personal nach einem Corona-Ausbruch vielfach in Quarantäne ist, sucht das Altenheim in Pfaffenhausen händeringend nach Fachkräften.

Nach dem Corona-Ausbruch im Seniorenheim St. Anna in Pfaffenhausen, das zum Dominikus-Ringeisen-Werk gehört, ist neben infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern auch rund die Hälfte des Personals in Quarantäne.

Die Personalnot betrifft besonders die Nachtdienste - weshalb sich das Ringeisen-Werk dazu entschlossen hat, einen ungewöhnlichen Weg zu gehen.

So will das Seniorenheim Pfaffenhausen an Personal kommen

Das Heim hat einen öffentlichen Hilferuf abgesetzt. „Wir benötigen in den nächsten Tagen dringend Personal für die Nachtdienste“, sagt Veronika Michels vom DRW-Unterallgäu. „Wir denken an Fachpersonal aus der Alten- oder Gesundheits- und Krankenpflege, das gerade nicht anderweitig beschäftigt ist und bereit wäre, für zwei bis drei Wochen bei uns in St. Anna einzuspringen. Diese Fachkräfte würden wir kurzfristig bei uns anstellen."

Veronika Michels ist unter Telefon 08265/718-224 oder per E-Mail an veronika.michels@drw.de. (mz)