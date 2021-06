Rammingen

18:00 Uhr

Ex-Gemeinderat Thomas Scharpf muss Ordnungsgeld nicht bezahlen

Reichlich eng wurde es im Sitzungssaal des Verwaltungsgerichts, als die Klage von Ex-Bürgerliste-Gemeinderat Thomas Scharpf gegen die Gemeinde Rammingen verhandelt wurde. Das lag aber nicht nur an der Zahl der Prozessbeteiligten, sondern auch an den coronabedingt einzuhaltenden Hygiene-Abständen.

Plus Ex-Bürgerliste-Rat Thomas Scharpf und die Gemeinde Rammingen treffen sich vor dem Verwaltungsgericht. Es ging um die angebliche Verletzung der Verschwiegenheitspflicht.

Von Alf Geiger

Ums Geld ging es am Montagvormittag vor dem Verwaltungsgericht Augsburg nur vordergründig. 500 Euro Ordnungsgeld hätte Thomas Scharpf bezahlen sollen, weil er als Gemeinderat der Bürgerliste Rammingen nach Ansicht der Mehrheit des Ramminger Gemeinderates gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen und geheime Interna aus nicht öffentlichen Sitzungen an einen Rechtsanwalt und an einen Kripo-Beamten weiter gegeben habe. Hinter verschlossenen Türen und unter Ausschluss sowohl der Öffentlichkeit als auch von Thomas Scharpf selbst hatte der Ramminger Rat diesen Bescheid gefasst.

