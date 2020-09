vor 47 Min.

Wirtschaftsminister Aiwanger wehrt sich gegen Masken-Vlies-Kritik

Plus Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger reagiert auf die Berichterstattung der MZ. Dass im Unterallgäu Kritik an dem von ihm besorgten Corona-Masken-Vlies aufkam, findet er unverständlich.

Von Sandra Baumberger

Die Kritik an seiner Maskenvlies-Aktion vom Frühjahr will Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nicht auf sich sitzen lassen. „Es ist unverständlich, dass ein halbes Jahr nach der Maskenvlies-Aktion an dieser schnellen Hilfslieferung an die Kommunen immer noch vereinzelt herumgenörgelt wird“, schreibt Aiwanger in einer Reaktion auf den MZ-Artikel Aiwangers Corona-Masken-Stoff im Unterallgäu offenbar ein Ladenhüter.

Darin hatte unter anderem eine ehrenamtliche Näherin kritisiert, dass der Stoff insofern nichts tauge, als er nicht waschbar sei. Denn für einen nur einmal verwendbaren Mund-Nasen-Schutz sei der Nähaufwand einfach zu groß. Sie und etliche andere Näherinnen hatten deshalb dankend abgelehnt. Laut Aiwanger sei jedoch die „überwältigende Mehrheit der Gemeinden, Landkreise und privaten Näher“ sehr dankbar gewesen für die kostenlose Materiallieferung in der Krisenzeit.

Aiwanger: Das Masken-Vlies sei ein professionelles Material und besser als zerschnittene Bettwäsche

Zudem handele es sich bei dem gelieferten Vlies um professionelles Material, das sogar zur Produktion von hochwertigen Operationsmasken zertifiziert sei und verwendet werde. „Das ist vom Schutzeffekt her vielfach besser als zerschnittene Bettwäsche oder Unterwäsche, wie in der Not damals praktiziert“, so Aiwanger. Er weist zudem darauf hin, dass es sich um ein kostenloses Angebot gehandelt habe, das niemand annehmen musste. „Jeder durfte auch seinen privaten Stoff verwenden.“

Hubert Aiwanger wehrt sich gegen die Kritik an seinem Masken-Vlies.

Als ebenfalls unverständlich bezeichnet er die Kritik, dass keine Gummibänder mitgeliefert wurden. Die Nachfrage danach war im März und April so hoch, dass Gummi entweder gar nicht oder nur zu sehr hohen Preisen verfügbar war. Vielen Näherinnen war es deshalb zu schade, die Gummibänder auf eigene Kosten an eine Maske zu nähen, die nach einmaligem Tragen entsorgt wird. Der Wirtschaftsminister hat dafür jedoch offenbar kein Verständnis und weist stattdessen darauf hin, dass sich in keinem einzigen anderen Bundesland ein Wirtschaftsminister um die Belieferung der Bevölkerung mit Maskenvlies gekümmert habe.

Kritiker finden: Ein normaler Baumwollstoff wäre für die Masken sinnvoller gewesen

Das erkannten freilich auch die Kritiker an: „Der Grundgedanke war vielleicht nicht verkehrt, weil ja nichts da war damals. Aber es war halt nicht zu Ende gedacht“, lautete die Einschätzung einer Näherin. Und auch aus der Gemeinde Kirchheim kam keine Kritik an der Aktion per se, sondern lediglich daran, dass das Vlies eben nicht waschbar ist und damit Aufwand und Nutzen nicht recht im Verhältnis stehen. „Ein normaler Baumwollstoff wäre vielleicht sinnvoller gewesen“, hieß es deshalb von dort. Aiwanger kontert, dass herkömmlicher Baumwollstoff – wie er vielfach für die Alltagsmasken verwendet wurde und wird – aber nicht für die Maskenverwendung zertifiziert sei und sofort die allgemeine Kritik ausgelöst hätte, wer für die Anwendung die Verantwortung übernimmt.

Dann, so der Wirtschaftsminister weiter, wäre der Baumwollstoff wieder eingesammelt und entsorgt worden. „Diese Kritik an meiner Vlieslieferung ist also nicht zu Ende gedacht.“ Zudem hätten laut Aiwanger viele Empfänger gerne mehr von dem Material gehabt, „während andere beklagen, dass sie nichts damit anfangen konnten“.

Lesen Sie auch unseren (nicht ganz ernst gemeinten) Kommentar zum Masken-Vlies: Das sagenhafte Aiwanger-Vlies und seine Verwendung im Unterallgäu

