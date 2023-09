Arbeiten in der Rente: "Viele Jobs sind gut bezahlt"

Immer mehr Menschen arbeiten über das normale Erwerbsalter hinaus. Experten und einer Seniorin (76) aus dem Unterallgäu sprechen über dieses Phänomen gesprochen.

Arbeiten, obwohl man in Rente gehen könnte: Im Allgäu sind mehrere Tausend Menschen dazu bereit. Sind sie das wegen einer zu niedrigen Rente oder weil die Arbeit Spaß macht und der Chef gefragt hat, ob man nicht noch bleiben möchte? „Das sind unsere Vermutungen. Wir haben dazu aber keine genaue Statistik“, sagt Monika Ambronn, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

14.484 Männer und Frauen, die älter sind als 65 Jahre, üben im Gebiet der Arbeitsagentur noch einen Beruf aus (Stand: 31. Dezember 2022). Die meisten davon – 11.494 Personen – arbeiten in Minijobs, 2990 in Teil- oder Vollzeit. Die offizielle Grenze für die Regelaltersrente wird derzeit schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Die Arbeitsagentur erfasst die Zahlen jedoch nur für Personen über 65. Fakt ist aber: Es werden seit Jahren mehr Menschen jenseits dieser Marke, die noch arbeiten wollen.

„Ich gehe davon aus, dass das vor allem am Mitarbeiter- und Fachkräftemangel in den Unternehmen liegt“, sagt Professor Volker Meier vom Ifo-Zentrum für Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsökonomik in München. Oft machten Arbeitgeber Angebote, um langjährige Kräfte zu halten. „Sie behalten diese auch dann, wenn sie eine verminderte Anzahl an Stunden arbeiten.“

Experte: Künftig werden noch mehr Menschen im Rentenalter weiterarbeiten

Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lehnten solche Angebote nicht ab. Dafür gebe es mehrere Gründe: „Die Inflation ist nur einer davon. Viele Jobs sind gut bezahlt und die Menschen wollen auf das Geld nicht verzichten – besonders wenn die Arbeit nicht als belastend wahrgenommen wird“, sagt Meier. Außerdem könnten Arbeitnehmer so weiterhin in ihre Rentenkasse einzahlen und somit auch an dieser Stelle finanziell profitieren. Meier ist überzeugt, dass sich der Trend, auch im Rentenalter weiterzuarbeiten, fortsetzen wird: „Darüber herrscht in der Wissenschaft Einigkeit.“ Das Renteneintrittsalter werde ohnehin immer weiter angehoben, prognostiziert Meier. „Das liegt an den vielen Babyboomern, für die die Rente sonst nicht ausreicht. Die nachfolgende Generation ist nämlich viel kleiner.“

Laut Arbeitsagentur sind viele Über-65-Jährige in der Verkehrs- und Logistik-Branche beschäftigt. An Platz zwei stehen Berufe im Lebensmittel- und Gastgewerbe. In diesem Bereich arbeiten Rentnerinnen und Rentner vor allem als Minijobber. Weitere Sparten, in denen Senioren vertreten sind: Gesundheit, Bau, Reinigung sowie Unternehmensführung und -organisation. Jutta Natterer aus Buxheim im Unterallgäu ist ein Beispiel für Rentner, die noch arbeiten. Sie ist 76 Jahre alt und tut das aus Spaß und nicht wegen des Geldes, erzählt die Unterallgäuerin. Seit dem Jahr 1985 ist sie im Nähmaschinengeschäft Fickler in Memmingen tätig.

Unterallgäuerin arbeitet mit 76 Jahren weiter: „Nähen ist mein Hobby“

„Meine Chefin wollte und will mich weiterhin haben, wir pflegen ein sehr gutes Verhältnis. Und Nähen ist mein Hobby“, sagt Jutta Natterer. Einmal pro Woche geht sie „sehr gerne“ in das kleine Nähgeschäft. Sie gibt Grundkurse für Kundinnen und Kunden, die sich eine neue Maschine zulegen. „Es gibt immer neue Modelle und ich kapiere nach wie vor, wie die Maschinen funktionieren“, erzählt Jutta Natterer. Sie sei körperlich und geistig fit genug, um den Job zu machen. „Sollte es mir irgendwann aber keinen Spaß mehr machen, höre ich sofort auf.“