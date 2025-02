Arbeitsmarkt im Allgäu: Warten auf den Frühjahrsaufschwung

Kurzarbeit:

Weil Betriebe Kurzarbeitergeld nicht sofort beantragen müssen, gibt es nur eine Hochrechnung von Oktober 2024. Demnach befanden sich im Allgäu 94 Betriebe mit etwa 4800 Personen in Kurzarbeit, vor allem in den Bereichen Maschinenbau und Metall. Derzeit steige das Interesse an Kurzarbeit wieder, so die Arbeitsagentur.