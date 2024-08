Was uns Tiere und Bauernregeln schon im August über den Winter verraten

„Hundstage hell und klar, deuten auf ein gutes Jahr – werden Regen sie begleiten, kommen nicht die besten Zeiten.“ Zu Beginn des Haupt-Erntemonats August drückt dieser alte Bauernspruch den Wunsch nach warmen und trockenen Wetter aus. Die Getreideernte ist in dieser Zeit in vollem Gange. Üppigen Regen – wie heuer – können dabei die Bauern jetzt nicht brauchen: „Nasser August macht teure Kost“, verkündet auch ein Bauernspruch, oder noch deutlicher: „Trockener August ist des Bauern Lust.“ Doch auch über den nächsten Winter gibt es in den Bauernweisheiten einiges zu erfahren.

Die Hundstage sind von 24. Juli bis 23. August

Die bekannten „Hundstage“ liegen zwischen dem 24. Juli und dem 23. August. Sie haben ihren Namen vom Sternbild „Großer Hund“. Dieser ist in diesen Tagen über dem nächtlichen Horizont zu sehen. In den meisten Jahren haben wir in dieser Phase tatsächlich schönes Wetter und die Temperaturen können nochmals Jahreshöchstwerte erreichen. Allerdings stellen sich bei zunehmender Schwüle auch gerne Gewitter ein.

Mit dem Monat August neigt sich der Sommer langsam dem Ende zu und stößt in seiner zweiten Hälfte schon das Tor zum Herbst auf. Etwa ab dem Feiertag „Mariä Himmelfahrt“ (15. August) verliert die Sonne zunehmend an Kraft und die ersten Morgennebel legen sich über das Land. Um Sankt Bartholomä (24. August) herum beginnt es erfahrungsgemäß deutlich zum „Herbstala“, wie man im Allgäu sagt. Dies drückt auch der alte Spruch aus: „An St. Bartholomäus geht man im Sommer in die Kirche und kommt im Herbst wieder heraus.“

Der August gilt als Brückenmonat mit vielen Bauernregeln

Der Tag wird im August auch schon spürbar kürzer. Gegenüber der Sonnwende Mitte Juni sind es Ende August bereits zweieinhalb Stunden. Die Phase der langen und auch lauen Abende ist damit also bald vorbei. Interessant ist, dass der Monat August als eine Art Brückenmonat viele Wetter- und Bauernregeln kennt, die auf das Wetter der nächsten Monate und auch des Winters deuten. Beispiele sind:

„Macht der August uns heiß, bringt der Winter viel Eis.“

„Wie der August war, wird der künftige Februar.“

„Im August blüht der Schnee für den nächsten Winter, wenn weiße Wolken ziehen.“

„Schöner Laurentiustag (10. August) – trockener Herbst.“

Auch manche Tiere senden bestimmte Signale aus. Deren Beobachtungen brachten für die naturverbundenen Menschen von früher wichtige Hinweise, zum Beispiel:

„Wenn im August der Kuckuck schreit, so gibt’s im Winter teure Zeit.“

„Bleiben die Störche nach Bartholomä (24. August), so tut der kommende Winter nicht weh.“

„Wenn die Schwalben jetzt schon ziehen, sie vor großer Kälte fliehen.“

Der Sommermonat August ist auch reich an sogenannten Lostagen, die nach altem Volksglauben das spätere Wetter zu signalisieren vermögen. Als Beispiele sind überliefert:

„Hitze an Dominikus (4. August) – ein strenger Winter kommen muss.“

„Hat ‚unsre Frau‘ gut Wetter, wenn sie zum Himmel fährt (15. August), gewiß sie guten Wein beschert.“

„Bartholomäus (24. August) hat’s Wetter parat, für den Herbst bis hin zur Saat.“

„Gewitter an Barthlomä bringen Hagel und Schnee.“

Mit dem ausgehenden August ist dann auch die Hauptzeit der Gewitter vorbei. So sagten unsere Vorfahren: „An Augustin (28. August) ziehen die Wetter dahin.“ Sankt Raimund am 31. August bestätigt dies noch: „Raimund treibt die Wetter aus.”

Ob nun der Monat August 2024 heiß und trocken sein wird, wie es sich wohl in großer Übereinstimmung die Bauern, die Ferienkinder, die Urlauber oder die Biergartenbesitzer wünschen, wird sich zeigen. Alte Bauernregeln haben jedenfalls den Klimawandel nicht zum Freund ...