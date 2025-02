Ende März sollen in Amberg die ersten Geflüchteten einziehen

Nachdem der Amberger Gemeinderat den Bauantrag für die notwendigen Umbauarbeiten am ehemaligen Dorfladen im Ortskern von Amberg zähneknirschend und ohne das „gemeindliche Einvernehmen“ durchgewinkt hat, laufen beim zuständigen Landratsamt die Vorbereitungen auf Hochtouren. Wie die Pressestelle des Landratsamtes auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, sind die wesentlichen Umbaumaßnahmen bereits abgeschlossen. Jetzt sehen demnach noch Restarbeiten an und die Unterkunft muss noch möbliert und mit WLAN ausgestattet werden. Das Landratsamt geht daher davon aus, dass die Geflüchteten frühestens in der Woche vom 31. März bis 6. April einziehen können. In dem ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus direkt an der Hauptstraße sollen rund 45 Geflüchtete untergebracht werden.

