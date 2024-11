Jahreskonzert in Apfeltrach: Heiße Klänge in der kalten Kirche

Von Rock bis Polka reicht das Repertoire, das Dirigent Josef Bauer für das Jahreskonzert des Musikvereins Apfeltrach ausgewählt hatte und das den Besuchern in der voll besetzten Kirche St. Leonhard offenbar sehr gut gefallen hat. Am Beifall jedenfalls wurde an diesem Nachmittag nicht gespart. Schon mit der von Martin Scharnagel komponierten „Festivus-Fanfare“ gelang dem Blasorchester ein fulminanter Auftakt.

Franz Issing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jahreskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Apfeltrach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis