Einfach tierisch: Künstlerische Blicke auf Katze, Kuh & Co.

Während auch früher bei ganz unterschiedlichen Themen schon immer Tierporträts unter den eingereichten Werken waren, werden Tiere in diesem Jahr zu den eigentlichen Helden der Mitgliederausstellung des Kunstvereins Mindelheim im Forum. „Einfach tierisch“ lautet das Motto, mit dem der Vorstand seine Mitglieder eingeladen hatte, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Eigentlich sei das Thema „Tier“ durchaus naheliegend, erzählt Michael Bahr, Zweiter Vorsitzender des Vereins, denn immerhin haben Tiere als Motive eine Tradition, die bis zu den steinzeitlichen Höhlenmalereien zurückreicht.

Für die Gestaltung der Werke gab es vom Kunstverein keine Vorgaben

Wie stets habe es keinerlei Vorgaben hinsichtlich der Gestaltung gegeben, so Bahr. Nicht nur in der Gestaltung waren alle Künstlerinnen und Künstler völlig frei, sondern auch thematisch: ob nun mit schönen Porträts, mit Darstellungen von Freundschaften zwischen Mensch und Tier oder aber mit einer kritischen Auseinandersetzung zur Stellung des Tieres in unserer Gesellschaft als Ware. Die Spannbreite ist riesig – vom geliebten Haustier über das Fleisch auf dem Teller hin zum Wegwerfprodukt in der Milchwirtschaft. Die aktuellen Nachrichten über Razzien in Milchbetrieben im Allgäu belegen dies einmal mehr.

Sich dem Thema „Tier“ zu nähern, fordert im Grunde auch immer die Frage nach dem eigenen Verhältnis zu Tieren im Allgemeinen. Wie etwa lässt sich die unumstößliche Liebe zu den (eigenen) Haustieren rechtfertigen angesichts der unhaltbaren Bedingungen in der Viehwirtschaft? Schnell stößt man an Grenzen, gleichwohl wächst der Wunsch, Tierrechte und Ernährung in Einklang zu bringen. Damit steht die Frage im Raum, ob und inwieweit Kunst dazu einen Beitrag leisten kann. Es sei eine dringliche Aufgabe, erklärte Bahr, eine, der sich nicht nur die Politik, sondern die Gesellschaft und folglich auch der einzelne Kunstschaffende stellen müsse.

Der Publikumspreis wird am Ende der Mitgliederausstellung verliehen

Man darf also gespannt sein, wie sich die Mitglieder des Mindelheimer Kunstvereins dem Thema genähert haben, eines ist jetzt schon klar: Es gab so viele Einreichungen wie noch nie. Die Ausstellung „Einfach tierisch“ stellt mit insgesamt über 100 Exponaten von mehr als 50 Kunstschaffenden einen neuen Rekord auf. Dabei wird auch die Bandbreite des Vereins einmal mehr sichtbar, so sind neben Gemälden, Zeichnungen, Fotografien, Collagen und Keramiken auch wieder Skulpturen zu sehen. Die Vernissage ist am Samstag, 15. März, um 19 Uhr im Forum und wird musikalisch von Robert Kutsche am Klavier begleitet. Auch in diesem Jahr gibt es einen Publikumspreis, über den im Laufe der Ausstellungswoche abgestimmt werden kann. Die Finissage mit Bekanntgabe der Publikumssieger ist am Sonntag, 23. März, um 16 Uhr. Die Ausstellung kann montags bis freitags jeweils von 15 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr besucht werden.