Baustelle in Pfaffenhausen: Hauptdurchgangsstraße ist jetzt länger gesperrt

Der Markt Pfaffenhausen ist dabei, sein Kanalnetz auf Vordermann zu bringen – ein Muss, um die wasserrechtliche Genehmigung zu erhalten. Nachdem im Jahr 2024 die ersten Bausteine des allgemeinen Kanalisationsplans an den Regenüberlaufbecken abgearbeitet wurden, steht nun im Herbst 2025 der nächste Abschnitt an: Der Kanal wird vergrößert. Dazu muss die Hauptdurchgangsstraße des Ortes länger gesperrt werden.

Alle Maßnahmen zielen darauf ab, die Drucklinie abzusenken. So soll der Kanal künftig mehr Wasser aufnehmen können. In der Mindelheimer Straße wird dazu auf einer Strecke von circa 120 Metern der Bestandskanal durch einen sogenannten Stauraumkanal mit DN-1300-Rohren ersetzt und aufgeweitet. Zudem wird ein Drosselbauwerk mit Abflussbremse installiert, wie die Gemeinde mitteilt.

Die B16/Mindelheimer Straße ist ab Montag, 8. September, gesperrt

Die Arbeiten sollen laut den aktuellen Plänen am Montag, 8. September, beginnen und circa drei Monate andauern. Hierzu wird die B16/Mindelheimer Straße von Hausnummer zwei bis zehn komplett gesperrt. Der überörtliche Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Der Ausbaubereich wurde laut Informationen der Gemeinde so gelegt, dass die anliegenden Wohnhäuser und Geschäfte – also Blumen Rampp, Apotheke, Raiffeisenbank und Ärztehaus – weitestgehend für Kunden und Patienten erreichbar bleiben. Die Zufahrt zur Raiffeisenbank und zum Ärztehaus ist über die östliche Einfahrt (aus Richtung Mindelheim kommend) jederzeit möglich. Der Zugang über die Gehwege sollte uneingeschränkt fortbestehen.