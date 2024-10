Bauprojekt in Bad Wörishofen: Neues Schülerwohnheim kommt

Der Bau des Schülerheims in Bad Wörishofen ist unter Dach und Fach: Das neue Wohnheim an der Außenstelle der Berufsschule Mindelheim soll im kommenden Jahr weitgehend in den Sommerferien errichtet werden und den Schulbetrieb damit so wenig wie möglich beeinflussen. Das Bauvorhaben und die Auftragsvergabe waren nun Thema in einer nichtöffenlichen Sitzung des Bauausschusses des Unterallgäuer Kreistags. Landrat Alex Eder sprach von „einem tollen Projekt, das sich sehen lassen kann“.

Er betonte laut Mitteilung des Landratsamtes: Mit dem Bau des Schülerheims gehe das Landratsamt Unterallgäu neue Wege. Denn das Bauvorhaben sei nicht nur besonders nachhaltig, sondern werde durch ein spezielles Vergabeverfahren auch besonders schnell, effizient und kostengünstig umgesetzt. „Günstiger können wir das nicht bauen.“ Wie Sachgebietsleiter Thomas Burghard erläuterte, kommen Planung, Fertigung und Umsetzung aus einer Hand.

Das neue Schülerheim in Bad Wörishofen kommt vorgefertigt an

Das Schülerheim wird in Modulbauweise errichtet und kommt laut Eder bereits vorgefertigt nach Bad Wörishofen. Die Holz-Module müssen vor Ort nur noch aufgestellt werden. „Da ist bis zum Waschbecken und den Fenstern schon alles drin.“ Deshalb könne das gesamte Heim in einem sehr kurzen Zeitfenster errichtet werden. Nachhaltig ist nach seinen Worten nicht nur das Baumaterial aus Holz: Die bestehende Bodenplatte des alten Heims wird wiederverwendet, das Gebäude selbst wird einen sehr niedrigen Energieverbrauch haben und auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert.

Auch die Entscheidung über eine Solaranlage für das Schülerwohnheim ist gefallen

Während über das Bauprojekt mit Kosten in Höhe von 3,7 Millionen Euro bereits entschieden war, wurde die Errichtung der Photovoltaikanlage in der Sitzung neu beschlossen. Die großflächige Anlage soll im September kommenden Jahres auf der südlichen Dachfläche errichtet werden. Sie soll eine Leistung von 65 Kilowattpeak haben und das gesamte Schulareal mitversorgen. Durch die hohe Eigenverbrauchsquote rechnet Hochbauamtsleiter Thomas Burghard damit, dass sich die Anlage mit Kosten von rund 100.000 Euro bereits nach sechs bis sieben Jahren bezahlt gemacht hat.

An der Berufsschul-Außenstelle in Bad Wörishofen gibt es zwei Wohnheime für die Schülerinnen und Schüler. Das Haupthaus ist bei der Generalsanierung der Berufsschule von 2015 bis 2017 mitsaniert worden. Das zweite Heim, das 1999 aus gebrauchten Raumzellen errichtet wurde, diente währenddessen als Ausweichquartier und wird nun neu gebaut. Das Haupthaus verfügt über 91 Betten, das neue zweite Heim soll 64 Schülern Platz bieten.