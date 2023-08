Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen sinken die Preise für Häuser und Wohnungen

Bad Wörishofens Immobilienmarkt ist mal wieder in Bewegung. Die Stadt gehört zu den teuersten Plastern des Allgäus.

Plus Was ist los auf dem Immobilienmarkt in Bad Wörishofen? "Die Preisvorstellungen der Verkäufer sind zum großen Teil überzogen", findet ein erfahrener Makler.

Von Karin Donath

Gestiegene Zinsen oder überteuerte Preise, zu wenig Wohnraum oder ein Überangebot – was ist los auf dem Immobilienmarkt in Bad Wörishofen? Unabhängig von den gestiegenen Zinsen, die im letzten halben Jahr von null Prozent auf 4,5 Prozent gesprungen sind, sieht Wolfgang Bauer von Bauer Immobilien noch einen ganz anderen Grund für die Stagnation auf dem Immobilienmarkt. „Die Preisvorstellungen der Verkäufer sind zum großen Teil überzogen“, stellt er fest.

Bauer ist ein erfahrener Geschäftsmann im Immobilienbereich von Bad Wörishofen, Einheimischer noch dazu. „Wenn ich sehe, dass für Immobilien aus den siebziger und achtziger Jahren Quadratmeterpreise bis zu 4000 Euro und mehr aufgerufen werden, so ist das einfach nicht durchsetzbar“, sagt er jetzt. Das zeige sich auch daran, dass derzeit über 50 Eigentumswohnungen in Bad Wörishofen angeboten würden und davon viele ein halbes Jahr oder noch länger auf dem Markt seien.

