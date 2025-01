Keine Gesundheitsgefahren durch Schimmel: Erlöserkirche wieder geöffnet

Es gibt gute Nachrichten von der Erlöserkirche in Bad Wörishofen, die wegen des Verdachts auf Schimmelbefall vorsichtshalber geschlossen werden musste. Jetzt steht fest: Die Proben sind unauffällig und keinesfalls gesundheitsbedenklich. Somit ist die Kirche ab sofort wieder geöffnet. Der Einführungsgottesdienst am Sonntag um 14 Uhr von Pfarrerin Daniele Ditz-Sievers und Pfarrer Sievers findet in der Erlöserkirche statt.

